Gremio quirúrgico reclama US$ 300 mil que tiene el SMU

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Después de un procedimiento judicial de más de seis años, el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) recibió una sentencia negativa a su demanda al Ministerio de Trabajo (MTSS) este jueves por un dinero que cobró el Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y no el gremio de los quirúrgicos. El monto reclamado ronda los US$ 300.000, según supo El País.

El mal relacionamiento entre los gremios de la salud viene desde hace tiempo y los motivos van desde lo económico hasta la representación en los Consejos de Salarios, donde el SAQ no participó desde 2015 hasta 2020 por una resolución del Poder Ejecutivo que decretó que el SMU fuera el único representante de los profesionales por ser el gremio que tiene a la mayor cantidad de médicos afiliados.

La demanda civil que formalizó el gremio de anestesistas y cirujanos está vinculada con el dinero del “Fondo de Educación Médica Continua”, creado en 2007, mediante el cual las mutualistas debían aportar $ 10 por mes por cada médico que hubiera prestado servicios en ellas. Las partidas económicas eran dirigidas al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), que hacía de intermediario y pagaba al SMU, al SAQ y a la Federación Médica del Interior (FEMI). Hasta 2015, cuando el SAQ dejó de participar en los consejos, el gremio debía recibir aproximadamente un 15% del total, pero, según indicaron desde el sindicato a El País, nunca se recibió el dinero correspondiente durante esos años.



Ahora la jueza a cargo del caso resolvió a favor del Ministerio de Trabajo, diciendo que el gremio de los quirúrgicos no reclamó el dinero de la forma adecuada en el tiempo correspondiente, y que el reclamo no corresponde a la cartera de Trabajo, sino al SMU.

Según una fuente del Sindicato Anestésico Quirúrgico consultada por El País, hay “múltiples documentos” que evidencian los reclamos del SAQ y que “hubo muchas chicanas” recibidas en ese sentido de parte del ministerio.



“Decir que no pasamos una cuenta bancaria para que se nos haga el depósito, como dijo la jueza, no tiene ningún sentido porque ese es un problema de gestión del ministerio; no puede ser que se haya transferido todo al sindicato médico”, argumentaron desde el SAQ al respecto del fallo.



En este sentido, los médicos del gremio creen que “la culpa” es del MTSS. “El ministerio prefería darle el dinero al sindicato y desentenderse del asunto, incluso cuando pedíamos una reunión privada con la cartera ellos citaban al SMU sin falta”, dijo a El País el vocero del SAQ, Daniel Montano.

Además, según indicaron desde el SAQ, entre 2008 y 2015 hubo varias mutualistas que nunca aportaron al fondo y el MTSS “tenía la obligación de controlar eso, pero no lo hizo” y por eso la demanda se hizo contra la cartera.



Los abogados que representan al SAQ resolvieron apelar la resolución tomada este jueves por la jueza.

Tras la salida de las negociaciones salariales del SAQ se creó un nuevo “Fondo de Educación Médica Continua” en el que los aportes de mutualistas pasaron de $ 10 por médico a $ 23. Ese dinero hoy es cobrado únicamente por el SMU y “ya no es de interés” del SAQ, según la fuente.



El enfrentamiento entre el SAQ y el SMU tuvo su punto más alto en 2018, cuando el gremio médico denunció penalmente por difamación e injurias a Montano, luego de que este señalara públicamente que el SMU se había apropiado de dinero del Fondo para el Desarrollo Profesional Médico Continuo, un mecanismo similar al creado en 2007.