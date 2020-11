Gregorio Aznárez: cruce entre vecinos y Salinas tras instalar centro de contingencia

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes de mañana, en Gregorio Aznárez (Maldonado), se inauguró un centro de contingencia para atender posibles casos de camioneros con coronavirus que tengan que aislarse y estar en cuarentena. Sin embargo, el evento contó con discusiones entre autoridades y vecinos que protestaron porque van a "contagiar a todo el mundo".

"Ustedes saben que el Uruguay viene lidiando con éxito estas situaciones y siempre lo ha hecho con una característica que lo ha diferenciado: el humanismo. Sin solidaridad ni humanismo, ¿qué podemos esperar de nosotros mismos? ¿Ser una especie de nuevos xenófobos porque tiene coronavirus o deja de tener coronavirus? ¿Es como con el VIH que había que estigmatizar a todo el mundo?", expresó el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas.

El jefe de la cartera pidió que no lo interrumpan e invitó a los vecinos a pasar adelante, donde se encontraba dando el discurso, e intercambiar opiniones.

"Tenemos que tener lugares para que la gente que esté en situación de extrema vulnerabilidad tenga dónde comparecer. Por supuesto una cosa es una persona con COVID-19 positivo y otra es una persona que necesita una hospitalización para cuyo caso sí se dispone de un centro específico", explicó.



Asimismo remarcó que "la situación está en términos sanitarios controlados".

Por otra parte el intendente de Maldonado, Jesús Bentancur, expresó que entiende "el temor de algunos vecinos".



"No obstante, este es un tema que en principio es absolutamente elemental pensar que tenemos que tener un lugar en el departamento. Sin embargo, no tiene por qué ser acá. Tenemos a la gente del Abrazo del Solís que ha puesto también el local de ellos y es posible cambiarlo también si es necesario", comentó y se ganó el aplauso de los presentes.



"Quizás ni siquiera se use esto, pero teníamos que dar un paso que es fundamental. Entiendo la preocupación, pero entiendan también que estamos en pandemia y es para todos un gran problema", agregó.