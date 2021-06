Funcionarios de la Salud críticos con paro del PIT: "Podría afectar el proceso de vacunación"

El secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez se mostró crítico con el paro previsto por el PIT-CNT para el próximo 17 de junio y dijo que "podría afectar todo el proceso de vacunación".



“Nos parece que en un momento que se intenta volver a la presencialidad, en un momento en donde la gente está desesperada por la vacuna, un paro de estas características podría afectar todo el proceso de la vacunación, y esa no es una decisión que nosotros compartimos”, dijo Bermúdez tras mantener una reunión con el ministro de Salud, Daniel Salinas.



Bermúdez sostuvo: “la FUS fue muy clara en este tema. Votó en contra de esa decisión en la mesa representativa. Fue el único gremio que la votó en contra. Seguimos conversando con las compañeras y los compañeros de la dirección del movimiento sindical, tratando de modificar esa decisión”, dijo.

“Seguiremos conversando con los compañeros de la dirección del PIT-CNT para buscarle un marco distinto a esta medida. Pero claramente nosotros votamos en contra de esa posición”, sentenció.



La convocatoria prevista para el 17 de junio señala que el paro se realizará “contra el hambre y la desigualdad, por trabajo y salario, en defensa de la vida y en solidaridad con los 15 profesores de San José separados del cargo”.



Según informó la central sindical, se garantizará la atención de urgencia y emergencias, pacientes oncológicos y toda la atención sanitaria vinculada a la pandemia. Además, señalaron que intentarán con el resto de las organizaciones sociales para que ese día se mantengan abiertos todos los vacunatorios.

¿Cuándo se volvería a la presencialidad en mutualistas?

“Nosotros no somos ni médicos ni científicos para opinar sobre si están dadas las condiciones o no”, dijo el secretario general de la Federación Uruguaya de la Salud (FUS), Jorge Bermúdez. Y agregó: “la respuesta del ministerio (MSP) es que hay una visión de avanzar en ese proceso de reapertura de la totalidad de la presencialidad. Después los hechos demostrarán si eso se puede hacer o no se puede hacer”. “El MSP maneja un horizonte posterior a fines de junio para comenzar el proceso de la apertura de la presencialidad; es decir, la atención en las instituciones de salud, sobre todo en las enfermedades no transmisibles”, destacó Bermúdez. Según afirmó Bermúdez, el ministro “manejó cifras alentadoras respecto al porcentaje de trabajadores de la salud vacunados y los que faltan vacunar.”