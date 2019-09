Gobierno dice que Uruguay evitó epidemia de sarampión y "está tranquilo"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Este lunes, en Consejo de Ministros y con la presencia de Tabaré Vázquez tras la culminación de la radioterapia con radiocirugía contra el cáncer de pulmón, se aprobó la compra de 355.000 dosis de la vacuna triple viral contra el sarampión, la rubeola y las paperas.

Las mismas llegarán antes de fina de año, de manera de asegurar la dosis para las personas que lo requieran en 2020. "Uruguay es prácticamente el único país de América que evito la epidemia de sarampión y tiene dosis suficientes para estar tranquilo", aseguró ministro interino de Salud Pública, Jorge Quian.

La compra de esta dosis tienen un costo superior al millón de dólares y permite continuar con la campaña que mantiene a Uruguay como único país libre de sarampión en el continente, destacó Quian.

Según destaca Salud Pública, es importante que los mayores de 15 meses y menores de 52 años hayan recibido dos dosis de esta vacuna. Los niños de entre 12 y 15 meses deben haber recibido una. En tanto, los lactantes de entre 6 y 12 meses que se encuentren en proximidad de personas que padezcan sarampión o viajen a zonas donde exista transmisión deben recibir una dosis. En este caso, igualmente recibirán la cantidad prevista en el calendario de vacunación, a los 12 y 15 meses de edad.

Las embarazadas, los lactantes menores de 6 meses, las personas con alergia al huevo o con inmunosupresión severa no pueden ser vacunadas, ya que las dosis contienen virus vivos. Quienes no estén seguros de haber recibido la segunda dosis o haber padecido sarampión pueden vacunarse de todas formas, siempre que no integren la población a la que no se recomienda hacerlo.

En el Consejo de Ministros se decidió también que la leishmaniasis será enfermedad de declaración obligatoria tanto en humanos como en animales.

"Se han sacrificado muchos perros, se han hecho castraciones, una cantidad de acciones fundamentalmente con lo que es la tenencia responsable de los animales. Ahora se incorpora la denuncia que cuando haya un perro positivo, la tenga que hacer tanto el veterinario o el laboratorio que hace la muestra", señaló Quian.

Sobre la presencia de Vázquez en el Consejo de Ministros, el primero luego de someterse a la radiocirugía, valoró: "Vimos a un presidente tal como si no estuviera enfermo. No habló de su enfermedad, nosotros tampoco. Lo vimos enérgico, dispuesto, con las consideraciones políticas que merece hacerse. Lo vimos perfecto".