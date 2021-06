Gobierno afina con administración Biden qué vacunas recibirá, cantidad y fecha de entrega

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, indicó que esta tarde mantendrán una reunión con integrantes del gobierno de Estados Unidos para "concretar la cantidad de dosis y fecha de entrega" de las vacunas que donará la administración de Joe Biden a Uruguay y a otros países de la región a través del mecanismo Covax. El ministro de Salud, Daniel Salinas, participará del encuentro.

"Como Uruguay ya tiene convenio y contrato con Pfizer, todo ese proceso legal de estudios de factibilidad legal está hecho, con lo que es una de las posibilidades que la vacuna americana esté dentro de la cantidad de vacunas que pueda donar el gobierno americano", dijo Delgado en rueda de prensa.

Además, indicó que el gobierno uruguayo pidió vacunas con ARN mensajero, por lo que se abren dos opciones: Pfizer o Moderna. "Con Pfizer ya venimos trabajando", recalcó Delgado.

Estados Unidos donará vacunas que fueron aprobadas para su uso interno. Además de Pfizer y Moderna, el gigante norteamericano brinda dosis de Johnson & Johnson. A diferencia de las otras, esta es de una sola dosis y utiliza moléculas de ADN de doble cadena para transportar las instrucciones genéticas, en lugar del ARN de cadena simple de Pfizer y Moderna.

En total, Estados Unidos donará unas 14 millones de dosis a Uruguay, Brasil, Argentina, Colombia, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, El Salvador, Honduras, Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Haití y otros países de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Estudio genómico a positivos en tienda de campaña de Rivera

Delgado también se refirió este martes al trabajo que se va a llevar adelante en el “Hospital de Campaña” o Centro de Contingencia de Migrantes en Rivera, inaugurado el jueves pasado con carpas del gobierno de Estados Unidos.



"Se está dando cada vez con más frecuencia que vienen muchos migrantes, cubanos, colombianos, y últimamente venezolanos que atraviesan Brasil y entran a Rivera sin un peso. Obviamente no se los deja a entrar al territorio nacional porque hay una barrera del Ministerio de Defensa al no tener la documentación", dijo.



En ese sentido, agregó: "Muchos de ellos vienen hasta con síntomas. Por eso establecimos un sistema de control sanitario, donde no solo se los van a hisopar, sino a cuarentenar, y para aquellos que den positivo (al test de COVID-19) establecimos un convenio para que se pueda hacer un estudio genómico. Tenemos mucho temor que al atravesar, por ejemplo Brasil, puedan ser portadores de alguna cepa nueva".