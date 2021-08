Galiana: sería “raro” que la triple vírica protegiera contra el COVID-19

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un estudio publicado por la revista científica Cell Press indicó que la vacunación con la triple vírica (sarampión, rubéola, parotiditis o MMR, por sus siglas en inglés) podría proteger entre un 20% y un 30% frente a la forma grave que produce el COVID-19.

En Uruguay ese esquema de vacunas se da a los niños de un año, y de un año y tres meses.



“Las células T controlan la infección viral, promueven la durabilidad de la vacuna y en COVID-19 se asocian con una enfermedad leve”, indica el estudio y aclara: “La vacunación provoca células T con reactividad cruzada que mitigan el COVID-19”.



El estudio también establece una disminución en la tasa de hospitalización en individuos menores de 50 años sobre personas mayores a 51 años en presencia de estas vacunas.

Consultado al respecto, el pediatra e infectólogo Álvaro Galiana dijo a El País que “sería rara” la comprobación de este estudio (que hasta el momento no fue publicado de manera oficial) porque “se da una mezcla de una vacuna viral con otras que no lo son”.



Según Galiana, “es llamativo” que el estudio se refiera a una protección determinada hasta los 50 años “porque las personas recibieron ese esquema de vacunas hace mucho tiempo”, pero sí “sería razonable” vincularlo a la protección contra la enfermedad grave que suelen presentar los niños. “En realidad normalmente hay una menor respuesta de gravedad en niños en la mayoría de los virus, pero podría ser”, dijo.



El pediatra llamó a “tener cuidado con sacar conclusiones apresuradas” debido a que es un trabajo que “aún no fue corregido por pares”.