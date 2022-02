Galiana llamó a "evitar" cumpleaños de niños y adolescentes ante cifra de casos de covid

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El infectólogo pediátrico Álvaro Galiana, director del Hospital Pereira Rossell, llamó en las últimas horas a "evitar las aglomeraciones de niños, de adolescentes" tales como cumpleaños, ante la cifra de casos activos de covid-19.

“Con el porcentaje (de casos activos) que tenemos hoy, de esos 20-30 chiquilines que están en el cumpleaños, seguramente de cinco a 10 estén infectados y pueden contagiar. Entonces, asumir esa realidad, evitar las aglomeraciones de niños, de adolescentes, cuidarse y vacunarse”, indicó el experto en diálogo con Subrayado (Canal 10).

Uruguay habilitó la vacunación anticovid a partir de los 5 años, y se brindan en todos los casos dosis de Pfizer. Un 31% de los menores de 5 a 11 años ya han recibido la primera dosis, mientras que un 78% de los jovenes de 12 a 14 años ha recibido la primera y un 71% la segunda dosis. En la franja de 15 a 19 años, el porcentaje de jóvenes que recibió la primera vacuna trepa a un 88% y la segunda dosis un 85%.

Galiana destacó la vacunación para evitar complicaciones de salud. "Hay que evitar infectarse y estar con tres dosis en los mayores de 18 años, y habrá que ir viendo la tercera dosis de 12 a 18 años, y los niños de 5 a 11 años que tengan sus dos dosis lo más rápidamente posible", dijo.

El ministro de Salud Daniel Salinas informó ayer que el 9 de febrero la Comisión Nacional Asesora de Vacunaciones (CNAV) "analizará" si se avanza o no en ofrecer una tercera dosis anticovid para menores de 12 a 17 años.



Por otro lado, mirando la vuelta a clases prevista para el 7 de marzo, Galiana calificó de "buen protocolo", donde dijo, "se prima el respetar a los niños, su salud, evitar su discriminación, pero también respetar al resto de la clase cuando hay un niño enfermo".



Enfatizó que los niños con síntomas "no deben ir a clase", así como "tampoco esconder" que si los niños están viviendo en su casa con alguien enfermo, recomendando que "esos días no vayan a clase" porque "es posible que vayan a ser infectados y ser transmisores".