FUS pide la renuncia de síndicos de Casa de Galicia y que vuelva la intervención del MSP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Federación Uruguaya de la Salud (FUS) considera que los síndicos designados por la Justicia para Casa de Galicia deben renunciar. Además, entiende que "lo mejor y más correcto sería" que el Ministerio de Salud Pública (MSP) interviniera el prestador de salud, como se hizo en primera instancia. Así lo indicó Soraya Larrosa, integrante del Consejo Central, a Subrayado (Canal 10).

Larrosa contó que aún no se le pagó el aguinaldo a los trabajadores (el plazo venció el 20 de diciembre) y que no hubo ningún avance en la fijación de una fecha alternativa para el cobro de los haberes adeudados.



A su vez, contó que existe una "falta de medicamentos e insumos para la correcta atención".



Los síndicos definidos por la Justicia, que son Júpiter Pérez y Fernando Cabrera, "no están preparados para conducir Casa de Galicia. Tienen una incapacidad muy grande. No tienen gestión en salud, no están preparados para abordar una institución en salud", comentó.

En esa línea, Larrosa planteó: "La alternativa sería la vuelta a la intervención del MSP. Si en su momento nosotros nos opusimos a la intervención fue porque encontramos que habían otras alternativas. Bueno, hoy frente a la situación concreta que se está viviendo en Casa de Galicia, lo mejor y más correcto sería que la policía sanitaria del país, que está formada para ello, llevara adelante la institución”.



Por su parte, Flor Costanzo, de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia, dijo que tuvieron una reunión con el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, y el presidente de la Junta Nacional de Salud (Junasa), Alberto Yagoda.



Salinas, según recogió Costanzo, dijo que quiere ser parte del solución y no del problema, y pidió 48 horas para buscar una solución.