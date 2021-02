Funcionarios de la salud denuncian demoras en traslado de pacientes con COVID

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La Federación de Funcionarios de Salud Pública denunció que pacientes con coronavirus que se encuentran en el Hospital Maciel esperan desde ayer viernes a las 18 horas el traslado al Hospital Español, centro de referencia de COVID-19, y hasta las 9 de la mañana de hoy no habían sido derivados.

En un comunicado señalaron que el traslado está "coordinado y aprobado". Pero a las 9 de la mañana "no fueron trasladados y desde ASSE expresaron que se realiza en cuenta gotas ya que SAME no tiene móviles disponibles".

La Federación dijo que insistió en pagar móviles privados pero que recibieron la negativa de ASSE. "Se solicita que se realicen los traslados de forma urgente ya que contamos con un considerable grupo de compañeros menos, por encontrarse en aislamiento por contacto con los pacientes positivos".