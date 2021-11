¿Cómo se toma y cuánto cuesta el primer antiviral contra el coronavirus?

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El Reino Unido aprobó hoy el uso de una pastilla para el tratamiento del coronavirus para mayores de 18 años y que tengan alguna comorbilidad que aumente las chances de sufrir de COVID-19 grave. Se trata del molnupiravir, un antiviral desarrollado por la farmacéutica Merck. Según los estudios publicados reduce el riesgo de hospitalización y muerte en un 50%.

¿Cómo se toma y para quién está indicado?



Es una pastilla oral y está indicada para personas que tienen por lo menos una comorbilidad. Es decir para aquellos que podrían desarrollar un cuadro grave de la enfermedad y hospitalización.



Deben tomarse lo antes posible si la persona estuvo en contacto con un caso confirmado o tiene síntomas y un resultado positivo. El antiviral funciona de forma tal que impide la reproducción del virus en el cuerpo y prepara al sistema inmunitario para combatir al coronavirus. El fármaco ataca una enzima que el virus utiliza para hacer copias de sí mismo, por lo que se previene su multiplicación y mantiene la carga viral a niveles bajos en el organismo, con lo que reduce la gravedad de la enfermedad.



Se toman cuatro cápsulas dos veces al día durante cinco días. En total son 40 pastillas por tratamiento.

¿Cuánto cuesta?



Según publicó el New York Times, el gobierno de Estados Unidos (una vez apruebe el medicamento) planea que estas pastillas sean gratuitas para sus ciudadanos así como lo son las vacunas.



Cada tratamiento le costará al gobierno unos US$ 700 aproximadamente y ya compraron 1,7 millones de tratamientos con un costo de US$ 1.200 millones.



El costo de producción es sensiblemente más bajo y aún no está clara la forma de comercialización para el público en general. Merck informó que puede producir 10 millones tratamientos en lo que queda del año y varios gobiernos negocian la compra así como lo hicieron con las vacunas.



Además de Merck, Pfizer, Atea Pharmaceuticals y Roche también están probando con antivirales para combatir el coronavirus.