Foco de coronavirus en Carmelo: hay tres casos confirmados y uno es en un residencial

La Dirección Departamental de Salud de Colonia informó en la jornada de ayer martes que se confirmaron tres casos positivos de coronavirus en Carmelo y que actualmente se trabaja para seguir el hilo epidemiológico de los casos. La información fue luego confirmada por el Sistema Nacional de Emergencias (Sinae) en su reporte diario.

Los tres casos estarían relacionados entre sí, lo que indica que se trata de un nuevo foco del virus en el departamento de Colonia. Uno de los casos positivos se dio en un residencial de la ciudad, explicó José Duarte, director del Hospital de Carmelo, ayer en rueda de prensa.

"En un hogar de ancianos, la posibilidades de diseminación del virus son muy altas, porque las personas son mayores, no tienen real capacidad de poder entender la situación en la que se encuentran y cómo cuidarse adecuadamente", indicó.



Duarte aseguró que varias de las personas que se encuentran actualmente viviendo en el residencial tienen "ciertos grados de incapacidad", lo que implica que necesiten asistencia por parte de enfermeras.

"Esas enfermeras que están trabajando en el hogar de ancianos también trabajan en otras instituciones y eso es lo que genera la alarma porque no tenemos en este momento una idea cabal de cuál es la intensidad que puede llegar a tener este foco", explicó el director.

Actualmente en Colonia hay 16 personas con casos activos, es decir que actualmente están cursando la enfermedad. Hace una semana se notificó respecto de un brote en el departamento, originado por una persona que volvió de Argentina y no respetó la cuarentena.

"El caso de la señora que vino de Buenos Aires, que vino de un foco infeccioso tremendo, no guardó cuarentena. De pronto no fue la actitud más responsable, pero sí fue responsable en consultar, y ahí hubo un fallo sucesivo en distintas puertas de urgencia donde consultó por sintomatología sugestiva de COVID, con el antecedente de un viaje, y no se le realizó el PCR”, lamentó Salinas, quien agregó que cuando finalmente la persona fue hisopada el resultado fue positivo.