El Fiscal Díaz resultó quemado en un asado familiar

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Fue un accidente domestico, en medio de las fiestas de fin de año. El Fiscal de Corte Jorge Díaz, se encargó de uno de los asados con su familia cuando un descuido le ocasionó quemaduras en parte del rostro y el cuerpo. La máxima autoridad de la Fiscalía General de la Nación fue hospitalizado y estuvo en observación durante varios días a comienzos del mes de enero. Luego fue dado de alta e hizo su recuperación durante su licencia anual junto con su familia.

"A todas las profesionales que me atendieron en el Sanatorio Americano durante la internación, muchísimas gracias por vuestra amabilidad y profesionalismo", escribió Díaz en su cuenta de la red social Twitter el 1° de enero.

El fiscal de Corte ya está totalmente recuperado. "Convalecencia vigilada. Si no me recupero así, no hay recuperación posible....", escribió en su perfil de Facebook donde publicó una foto junto con su hija recién nacida leyendo el libro "Cómo mueren las democracias".

El texto fue uno de los más vendidos en Estados Unidos en 2018, escrito por Steven Levitsky y Daniel Ziblatt; ambos profesores de la Universidad de Harvard. En su obra analizan los diferentes regímenes populistas desde Pinochet en Chile, hasta la situación actual de Turquía, estudian como las instituciones democráticas se han debilitado en esos sistemas políticos.