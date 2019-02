Firman 100 órdenes para fármacos caros por día

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Elena Mazza tendrá hoy la consulta médica más feliz de los últimos años. La oncóloga de su mutualista la revisará como de costumbre, le hará unas preguntas, le advertirá de las secuelas del tratamiento y luego le entregará las primeras dosis de Vendetanib 300 mg. -las pastillas que cuestan US$ 6.000 y llevaba esperando hace tres años.

Como ella, otras decenas de uruguayos están recibiendo por estos días la ansiada noticia: “Su medicamento está para retirar”. El Ministerio de Salud firma, desde que comenzó el año, unas 100 órdenes diarias de compra de fármacos de alto costo; ya sea por una primera dosis o una repetición.



¿Cómo es posible? El Ministerio recibió el año pasado más de 220 juicios de pacientes para que les sean financiados tratamientos de alto precio, de esos que no están incluidos en las prestaciones de salud -o que, como en el caso de Elena, ni siquiera figuran en el registro oficial. Pero la cartera perdió más del 90% de estas demandas, incluso en la instancia de apelación, y ahora está teniendo que cumplir con los fallos que dictaron los jueces.



El ahora no responde a que los juicios se hayan acumulado hacia fin de año, sino a que el Ministerio “incumplió” con los plazos, explicó el abogado Juan Ceretta, del Consultorio Jurídico de UdelaR. Es que la enorme mayoría de los juicios fueron auspiciados por este consultorio y “el ritmo fue parejo todo el año: son amparos que, por sus características, no demoran más de diez días en resolverse”.



¿El Ministerio incumple un fallo judicial y no sucede nada? El amparo, a diferencia de otros mecanismos judiciales, no tiene un procedimiento de ejecución. La única excepción es que el juez aclare en su sentencia qué ocurre si el Estado contraviene el fallo.



Ayer mismo, y como caso excepcional, una jueza firmó que si el Ministerio de Salud no dispone del medicamento en menos de 72 horas deberá pagar una multa diaria de $ 27.650. En otros casos, es el propio Ceretta y los estudiantes de la UdelaR quienes deben insistirle a la Justicia para que aplique una multa. “En pocas ocasiones nos han hecho caso y al Ministerio le salía más bara- to pagar el medi-camento que la multa”, contó el abogado.



El Fondo Nacional de Recursos tiene establecido un protocolo para cumplir con los plazos judiciales, pero el Ministerio aún no. De hecho los pacientes cuentan que se les exige entregar más documentación ante la cartera cuando ya está la sentencia judicial.



En el proyecto de Rendición de Cuentas que el Poder Ejecutivo había enviado al Parlamento, a mediados de 2018, había un polémico artículo que eximía al Estado de cumplir con estas sentencias judiciales. Pero a pedido de legisladores del propio Frente Amplio esa disposición fue retirada del proyecto y quedó sin efecto.



Aun así, el ministro de Salud, Jorge Basso, explicó que “es imposible” costear todos los tratamientos y que las prioridades se establecen en base a las sugerencias de las cátedras de la Facultad de Medicina.



Para Ceretta, en cambio, la salud es un derecho humano y no puede pensarse como una cuestión de lujo o confort. En este sentido, insistió, “lo que está en juego aquí es el derecho del pobre a acceder a los mismos tratamientos para curarse o mejorar su calidad de vida”.



Para Elena el solo hecho de que hoy, finalmente, tendrá sus pastillas ya es “un gran avance”.