Dos farmacias y un laboratorio habilitados a realizar test rápidos para detectar COVID-19

Hace casi un mes el Ministerio de Salud Pública (MSP) anunció que abriría un registro para que trabajadores de farmacias, emergencias móviles y laboratorios pudieran realizar una capacitación dirigida a hacer test rápidos para detectar la presencia de COVID-19 en estos centros. Según supo El País a través de fuentes de la cartera, este lunes terminó el primer curso y ya hay 52 trabajadores de farmacias, emergencias y laboratorios que están capacitados en la técnica.

Sin embargo, son solamente tres los centros de salud que están habilitados para realizar el testeo y a la vez cuentan con el personal capacitado. Se trata de dos farmacias y un laboratorio. Esto se debe a que son los únicos que también han sido aprobados por la cartera en lo que refiere al ambiente del local.



A pesar de que estos centros todavía no comenzaron a vender los test de antígenos, se espera que comiencen a hacerlo durante esta semana. Lo único que falta para que puedan hacerlo es la habilitación de un usuario virtual a través del cual se reportará a la cartera y al Sistema Nacional de Emergencia (Sinae) la cantidad de resultados positivos o negativos procesados por día. Esa “parte” del trámite depende de la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).

En total hubo 18 farmacias, emergencia móviles y laboratorios que se inscribieron para poder comercializar los test, según datos del MSP a los que accedió El País.



Según la presidenta de la Asociación de Farmacias del Interior del Uruguay (AFIU), Alicia Chavert, la cantidad de inscriptos para vender los test no es masiva porque depende de “la disponibilidad de espacio físico, la cantidad de personal y la voluntad de cada farmacia”.



Del total de servicios surgieron 129 trabajadores aspirantes a realizar la capacitación. La distribución de estos varía según el departamento. En Montevideo hay, por ejemplo, 51 empleados de una emergencia móvil, 28 de un laboratorio y el resto está distribuido en diferentes cadenas de farmacias.



Cuando la venta de los test rápidos se habilite, las personas podrán comprar un test que será realizado en el propio local, que contará con un espacio separado para hacerlos y su resultado estará listo en 15 minutos aproximadamente. Luego, por orden del ministerio, todos los resultados deberán ser reportados a las autoridades.

El precio de los test será determinado por cada centro habilitado, debido a que el MSP no fijó un número concreto. Inicialmente, el asesor de Presidencia Nicolás Martinelli dijo que el costo estimado sería de entre 5 y 9 dólares. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Farmacias del Uruguay, Luis Clemata, dijo a El País hace algunos meses que había “una brecha importante” entre esos valores, y por tanto era necesario precisarlo.

El test de antígenos se realiza mediante un hisopado nasofaríngeo, al igual que la técnica de PCR. En Uruguay, el testeo con antígenos se habilitó en enero como una “alternativa diagnóstica” para detectar los casos positivos de COVID-19, según la ordenanza del MSP. Aunque se sabe que la técnica es menos específica que el PCR, la cartera dijo en su momento que este tipo de test “aporta un elemento clave en el diagnóstico de casos de SARS - CoV-2: la rapidez”, haciendo referencia a que muchas veces una persona necesita conocer si es portadora del virus o no para tomar medidas de aislamiento.

Se le “bajó el perfil” al pase responsable

Aquella “herramienta” elaborada por empresarios vinculados al gobierno llamada “pase responsable” pasó a un segundo plano y se le “bajó el perfil”, según aseguraron a El País fuentes vinculadas a la cartera de Salud.



Esto se debe a que para la reapertura de actividades se prefirió trabajar a partir de protocolos y no con el pase. La herramienta medía el riesgo sanitario de un evento y el estatus sanitario de las personas. En este sentido, en algunos casos contaba con la realización de un test rápido durante las 24 horas previas al evento. Para esto, la venta de los test en farmacias era muy importante. Sin embargo, los protocolos que elaboró el MSP no incluyen la realización de estos, sino que dependen de si las personas están vacunadas contra el COVID-19 o no.