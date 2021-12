El fallo del Tribunal de lo Contencioso Administrativo declara la ilegalidad de 13 cargos médicos en ASSE

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Sindicato Médico del Uruguay (SMU) y el Sindicato Anestésico Quirúrgico (SAQ) protagonizan desde hace años una puja por representatividad y posicionamiento dentro del colectivo médico. Esta semana el SAQ obtuvo un punto a favor en esa tensión gracias a una resolución del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) sobre una demanda presentada en 2018, según supo El País. Allí se anula la creación de 13 cargos médicos catalogados en el sector público como Funcionarios de Alta Dedicación (FAD). Estos entraron en vigencia en 2012 bajo la dirección de Susana Muñiz en ASSE, durante el gobierno de José Mujica, y allí participó únicamente el SMU y no el sindicato de los quirúrgicos.

Bajo el entendido de que la implementación de los Funcionarios de Alta Dedicación en cargos vinculados a cirugía y anestesia se hizo “sin la participación, ni negociación con el SAQ, que es el sindicato que representa gremialmente a los trabajadores a quienes estarían destinadas dichas modalidades de trabajo y remuneración”, fue que el TCA falló a favor de la nulidad de los cargos, de acuerdo con el documento al que accedió El País.



“A la luz de lo expuesto, cabe considerar ilegítima la solución a la que arriba la Administración cuando deniega a la actora el derecho a participar en los correspondientes ámbitos de negociación colectiva por no tratarse de la organización más representativa”, sostiene el fallo a favor del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.



Consultado al respecto, el presidente del SAQ, Daniel Montano, dijo a El País que la resolución da la razón al gremio de anestesistas y cirujanos “porque dice que fue un acto ilegal haber creado esos cargos sin la presencia del SAQ”. “Esta resolución es histórica porque nunca más se podrá decir que nuestro sindicato no representa a los anestésicos ni que el SMU representa a todos porque no es así”, sostuvo Montano.

En entrevista con El País tras ganar la elección del SMU, la actual presidenta del gremio, Zaida Arteta, dijo que en Uruguay hay unos 16.000 médicos y que los afiliados al SMU son entre 8.000 y 9.000. El asunto de la representatividad estuvo a flor de piel durante la pandemia del COVID-19, cuando algunos médicos se desmarcaron de la posición crítica del SMU a la gestión del gobierno, con pedidos de cuarentena obligatoria y acusaciones a las autoridades. De todas maneras, es cierto que el SMU es el gremio médico con más miembros hoy -el SAQ tiene entre 2 y 3 mil.



“El SAQ no buscaba ningún beneficio cuando se hizo la demanda, sino que lo que se defendía era su representatividad, sobre todo en los cambios de relaciones laborales de los anestésico quirúrgicos”, dijo Montano.

Los cargos.

Tras el fallo se extiende un manto de incertidumbre sobre los 13 cargos declarados como nulos por el TCA. “No queremos que haya gente perjudicada. Son colegas que están trabajando de forma correcta y se presentaron a los cargos de buena fe”, explicó Montano. En ese sentido, agregó que el SAQ va a pedir una reunión a ASSE “para determinar cómo gestionar la validez de estos trabajos”.



Una fuente de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) dijo a El País que “aún resta estudiar el fallo” en la interna de la directiva de ASSE y luego “determinar la vigencia de estos según la situación del lugar” en donde se desarrollan. Luego se decidirá si se hace un llamado nuevo o una contratación directa a los mismos funcionarios para que permanezcan en esos cargos.



La fuente explicó que hay algunas localidades del interior en las que los especialistas llegan a dar asistencia exclusivamente gracias a los Funcionarios de Alta Dedicación. En 2012, cuando se crearon estos cargos, la finalidad fue terminar con el multiempleo exhaustivo que llevan buena parte de los profesionales médicos creando trabajos en el sector público similares a los del privado, con buena remuneración y una carga horaria significativa.



Sin embargo, desde ASSE indicaron que a la administración le consta que algunos de los FAD no cumplen con su horario ni han abandonado sus otros cargos. Al intentar controlar el cumplimiento de las horas hubo “varias renuncias”, según dijo la fuente, algo que sirve como “indicio” de que el multiempleo se mantiene. En total, son 408 los médicos que trabajan con alta dedicación. Ahora, tras el fallo, podrían ser 395.