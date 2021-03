La explicación de Galiana sobre el aumento de los contagios de COVID-19 en los niños

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El aumento de casos de niños infectados con coronavirus ha llamado la atención de las autoridades e incluso abrió un debate sobre si se los debe vacunar o no. Álvaro Galiana, infectólogo y director del Hospital Pediátrico del Pereira Rossell, informó sin embargo que debido a la "elevada circulación" del virus, es de esperar que los niños también se empiecen a infectar más.

"El coronavirus siempre infectó niños, nunca generó daño y al día de hoy sigue sin generar un daño mayor o más preocupante que antes. La diferencia que hoy tenemos es que con una elevada circulación viral en la población de todas las edades, entonces natural y lógicamente los niños también se infectan", explicó el infectólogo en diálogo con Informativo Sarandí.

En la misma línea, Galiana explicó que las posibilidades de que se dieran "consecuencias graves o no deseadas en la infección de un niño" siempre estuvieron, pero ahora, al aumentar los casos en cada grupo y al haber más adultos y más padres infectados, entonces hay una mayor "posibilidad de tener niños con enfermedades graves".

"Pero no es que haya habido un cambio radical en la enfermedad y que ahora el virus pueda infectar a los niños. El virus siempre pudo infectarlos, la diferencia está en que ahora tenemos muchos niños que se infectan y antes no, porque prácticamente no teníamos adultos infectados", aclaró.

Actualmente las clases presenciales en todos los niveles de la enseñanza se encuentran suspendidos en todo e país, luego de una disposición del gobierno anunciada por el presidente Luis Lacalle Pou durante una conferencia de prensa que tuvo lugar el martes.

Durante las últimas semanas se venían reflejando sucesivos brotes en centros educativos. Solo en Montevideo, el 12 de marzo había 43 brotes activos en instituciones de enseñanza; diez días después eran 80; y ayer ya trepaban a 103.

La aparición de la variante del virus P1, cuya mayor transmisibilidad ha sido confirmada y sobre la cual el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, dijo en la reunión que “es probable” que tenga mayor incidencia en niños y adolescentes, fue de hecho lo que terminó por inclinar la decisión de cerrar escuelas y jardines.