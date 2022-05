Expertos creen que el covid deja “al paciente con cierto hándicap” para contraer gripe

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay un tipo de paciente que se repite en las últimas consultas de los infectólogos y también es visto por los médicos del CTI: aquel que tuvo covid hace pocos meses y ahora está transitando otra enfermedad respiratoria. Por esto, algunos especialistas tienen la sospecha de que el covid-19 deja “cierta vulnerabilidad” en las personas para que se infecten con otros virus como la gripe o con bacterias.

“Esto es como una entidad nueva para estudiar en el sentido de que antes no teníamos covid-19 y es posible que la enfermedad deje al paciente con cierto hándicap para adquirir otras infecciones en la etapa del poscovid”, remarcó el presidente de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva (SUMI), Julio Pontet.



Ese “cierto hándicap” aparece sobre todo con respecto al virus de influenza (gripe) y con las infecciones por bacterias, como el neumococo. Pontet subrayó en este sentido: “Hoy tenemos un aumento importante de ingresos por infección respiratoria, pero es lo que pasa habitualmente en mayo y junio, lo que sí llama la atención es el patrón con respecto al vínculo con el covid”.



Por su parte, la catedrática en pediatría y especialista en infectología Catalina Pírez dijo que “es algo típico” ver que tras un pico en casos de influenza la enfermedad “predispone a que vengan neumonías ocasionadas por neumococo” y ahora “se ve lo mismo con niños que tuvieron covid anteriormente”. Sin embargo, Pírez remarcó que aún es un área en la que falta “profundizar investigación”.



“Claro que todo falta estudiarlo y son temas que estamos revisando todo el tiempo, pero cabe la posibilidad de que el covid predisponga a eso”, explicó la pediatra.

Al ser una enfermedad relativamente nueva, hay aspectos del covid-19 desconocidos por los expertos. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la asociación entre el poscovid y las infecciones respiratorias. Para el director del Hospital Pediátrico Pereira Rossell, Álvaro Galiana, “es difícil establecer esa relación” sin hacer una “evaluación estadística”.



“Sabemos que hay mucha gente que padeció el covid-19 durante las primeras semanas del año, entonces puede que simplemente sea algo concomitante”, explicó Galiana.



En el mismo sentido, el virólogo Santiago Mirazo sostuvo que la asociación entre las enfermedades es algo que “puede pasar”, aunque agregó: “No sé si es el caso”. Para Mirazo se trata de “una hipótesis plausible”, pero no definitiva. “Es frecuente ver superinfecciones, sobre todo en ambientes hospitalarios, donde después de una infección con un virus respiratorio puede haber otra por una bacteria, pero eso suele darse casi de forma simultánea”, agregó.



La supuesta vulnerabilidad generada por el virus no está asegurada, pero sí es cierto que actualmente las consultas por gripe son mayores a las vinculadas al covid-19. Según datos de la SUMI a los que accedió El País, actualmente hay 16 personas internadas en CTI por covid-19, mientras suman 24 los pacientes que están allí por una infección respiratoria diferente. “Hay mucha coinfección y a veces es difícil diferenciar entre los positivos de gripe y los positivos a una infección por neumococo”, remarcó Pontet al respecto. Además, el intensivista dijo que, dentro de los casos de gripe, “lo que más se ve es la infección por la variante H3N2”, una forma del virus que ya circuló en Uruguay anteriormente.

Tanto en adultos como en los casos pediátricos los expertos remarcaron que aún no existe un pico en los casos de influenza y eso se espera para las próximas semanas. “Hubo un aumento sustancial en diciembre y otro en marzo porque tuvimos hospitalizaciones y también muchas consultas, pero eso no sucede ahora al mismo nivel”, remarcó Pírez. La pediatra explicó que dentro de los casos pediátricos lo que más se ve son “niños más grandecitos que ya son escolares”.



El director de Inmunizaciones del MSP, Gabriel Peluffo, dijo este domingo en entrevista con El País que la gripe “empezó afectando a los menores de 15 años y ahora se está extendiendo en la población mayor”. “La circulación de los virus de la gripe llegó a la región temprano y las cuatro o seis semanas más intensas son las que vendrán. Por eso creo que la vacunación que empieza esta semana es muy oportuna”, remarcó Peluffo.

Empezó la campaña

La campaña de vacunación antigripal inició ayer con la vacunación de residentes y funcionarios de los Establecimientos de Larga Estadía para Personas Mayores (Elepem) y a partir de mañana las dosis estarán disponible en todos los vacunatorios del país, según informó la cartera de salud.



En total, Uruguay adquirió unas 700.000 dosis para esta campaña, que llegaron al país la semana pasada. La vacuna de la gripe es gratuita y no obligatoria. Además, para acceder a ella no es necesario agendarse previamente, sino que se podrá obtener en cualquier vacunatorio.