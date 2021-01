Experta del GACH: disposición a vacunarse va a "condicionar el resultado de la pandemia"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Mónica Pujadas, pediatra, epidemióloga y co-coordinadora del Grupo Asesor Científico Honorario (GACH), dijo que las vacunas de Pfizer y Sinovac elegidas por el gobierno para inocular a la población contra el coronavirus, son "seguras" y "eficaces".

"Son buenas y seguras. Es importante tener en cuenta que al análisis de las vacunas se suma las que efectivamente se puedan conseguir. Es un mecanismo complejo y no es tan fácil decir 'traigo tal vacuna porque es la mejor'. Además, no hay una vacuna mejor que otra. A mí me gusta repetir las palabras de un investigador e infectólogo panameño Xavier Sáez-Llorens: La mejor vacuna es la que se le puede poner a la población. Es la que podemos traer, que cumple con la eficacia y que nos asegura manejar mejor la pandemia", expresó a Búsqueda.

Pujadas, que analizó 13 vacunas candidatas para la población uruguaya, dijo que la de Pfizer "tiene la particularidad de que desencadena la producción de la proteína de la espiga, que le permite al organismo generar anticuerpos". "El material genético se recubre con una capa lipídica, se inyecta y se produce esa respuesta. Se vienen dando muy buenos resultados en la eficacia de los ensayos clínicos y en la efectividad", detalló.



La de Sinovac, en tanto, es "una plataforma inactiva, como la de la polio que se da en Uruguay o la de la hepatitis A". "Da muy pocos efectos adversos", sumó.



"Las vacunas son de diferentes plataformas y miden distinto sus resultados. Cuando se habla de que la eficacia de Sinovac es del 50,3%, hay que tener en cuenta que son resultados que se mostraron en Brasil. En Turquía, por ejemplo, la misma vacuna tuvo 91% de eficacia por la manera en cómo incluyeron los casos que medían. El porcentaje siempre depende de qué queremos de la vacuna. Incluso en Brasil, la eficacia para evitar muertes llegó cerca del 99%. Por eso es importante analizarlo como un todo", agregó.

POR CRÍTICAS DE LA OPOSICIÓN "Las gestiones y la negociación y se logró a un ritmo que para el país es muy bueno" Pujadas fue consultada acerca de las críticas de la oposición sobre las "demoras" en la adquisición de vacunas con referencia a otros países de la región. Según la co-coordinadora del GACH esto no afectará "para nada" la posibilidad de alcanzar antes la inmunización.



"De hecho, no es bueno comparar que otro país la tiene y Uruguay no. No son iguales las dinámicas, ni el momento que atraviesa uno u otro. Uruguay tiene su dinámica de la epidemia, las gestiones y la negociación y se logró a un ritmo que para el país es muy bueno. Va a haber vacunas en breve con estas dos en principio. El transcurso ha sido el habitual para una epidemia que recordemos que en Uruguay empezó el 13 de marzo y que realmente es inédito para el mundo que se hayan podido desarrollar en esos pasos, y nuestro país lo hizo de la mejor manera posible. Nosotros tenemos un muy buen sistema de vacunación con calidad. Hay gente que viene trabajando hace muchos meses en pos de lograr que la población se vacune. En estos momentos estoy convencida de que tenemos que cerrar filas entre todos para informar adecuadamente y que la gente se adhiera", respondió.

Vacunarse: ¿sí o no?

La co-coordinadora del GACH remarcó que la disposición de la población a vacunarse va a "condicionar el resultado de la pandemia".



"Lo que nunca había pasado, y eso tiene sus pros y sus contras, es que todas las personas estuvieran tan pendientes de la información. Nosotros nos damos la vacuna contra el tétano y nadie sabe de qué laboratorio es. Sin embargo, con las del Covid la gente opina si se la da o no. Por un lado es bueno porque puede abrir un camino para que conozcan más qué tipo de vacunas nos damos. Pero también es importante no perder la confianza en la autoridad sanitaria y los equipos de científicos que trabajan en estos temas", sostuvo.



Pujadas manifestó que es "preocupante" que personas no estén dispuestas a vacunarse. "No estamos ante vacunas de mala calidad. Estamos todos cansados de la epidemia, queremos volver a la normalidad y esta es una medida más para que ocurra en menos tiempo", detalló.



También señaló que "una de las interrogantes que no se ha podido responder a nivel mundial" es qué porcentaje de la población se debe vacunar para conseguir la inmunización: "Se estima que el mínimo sería del 50%, pero, ojo, estamos hablando de la población objetiva que no es toda la población. Hasta el momento, por ejemplo, los menores de 16 años no están incluidos en la campaña de vacunación por varias razones. Primero porque no son las que más se enferman y segundo porque no hay vacunas aprobadas para menores de esas edades. Por otro lado, y dentro de los grupos objetivos, hay que considerar los criterios de riesgo. Una cosa es la persona que puede tener una enfermedad grave, como los mayores de 65 años; otra es el riesgo de exposición, que ahí está incluido el personal de la salud, los maestros, los transportistas o los periodistas. Hay diferentes criterios y en base a eso se establecieron las recomendaciones".