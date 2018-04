Exjerarca de un hospital se autocontrató en Mercedes

En Soriano se confirmó ayer un escenario similar al ya conocido en el Hospital de Bella Unión en Artigas. En este caso, la exdirectora del Hospital de Mercedes Patricia Laxaga admitió ante la comisión investigadora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en el Parlamento, que firmó facturas para pagarle a su propia empresa de traslados de ambulancia.

El diputado del Partido Nacional Martín Lema dijo a El País que Laxaga confirmó que siendo ordenadora del gasto firmaba facturas con respecto a la empresa de la que era socia. Sin embargo, al ser consultada por El País, la exjerarca indicó que al asumir como subdirectora, notificó a la dirección del centro de salud sobre su participación en la empresa Emergencia Médica Soriano (EMS) y la respuesta fue que de acceder al puesto, "debía excusarse" de firmar los lotes porque ocuparía un cargo como ordenador del gasto. Esa situación es inadmisible en la función pública, según lo dispuesto en el Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf).

Por su parte, el diputado del Partido Independiente, Daniel Radío indicó a El País que la vinculación de Laxaga con la empresa de ambulancias no era como socio accionista sino que solo "se garantizaba un trabajo". La comisión investigadora citará a autoridades de ASSE que estaban en conocimiento de la situación como la directora de la Regional Oeste, Graciela García, y Cecilia Acosta, quien ocupa la dirección interina del hospital y tiene también un cargo de coordinación regional. A su vez, se solicitará la comparecencia a la investigadora de ASSE del gerente administrativo de ASSE, Héctor Garbarino.

La semana pasada, la exsubdirectora del Hospital, Cristina Escola, admitió en la misma comisión parlamentaria que "firmaba lo que me ponían ahí para firmar". Al ser consultada si lo hacía "sin leer", la exjerarca de ASSE indicó: "Y no, a veces no se puede leer [...] hay cosas que no entiendo, se firman las cosas porque se firman", agregó. El caso está en manos de la Justicia Penal.

Rivera.

Funcionarios del Hospital de Rivera denunciaron ayer que en el centro hubo recientemente instrumental y medicamentos vencidos desde 2012 y 2013 y "compras irracionales". El legislador señaló que también se comprobó que hubo "una persecución brutal a todo trabajador que hiciera una denuncia". Según supo El País, una funcionaria pretendió denunciar la situación a la entonces presidenta de ASSE, Susana Muñiz, pero la exministra de salud no la tuvo en cuenta.