Exjerarca de hospital admite que firmaba “sin leer”

La exdirectora del Hospital de Mercedes, Patricia Laxaga, concurrirá hoy a la comisión investigadora de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) en el Parlamento para explicar por qué permitía que su subdirectora firmase documentos sin leer. La exjerarca era copropietaria de la empresa de traslados de ambulancias Emergencia Médica Soriano (EMS) a la que contrató cuando ocupaba el cargo de dirección en ASSE.

La semana pasada, la exsubdirectora del Hospital, Cristina Escola, admitió en la misma comisión parlamentaria que “firmaba lo que me ponían ahí para firmar”. Al ser consultada por el diputado del Partido Nacional Martín Lema si lo hacía “sin leer”, la exjerarca de ASSE indicó: “Y no, a veces no se puede leer [...] hay cosas que no entiendo, se firman las cosas porque se firman”, agregó.

Escola señaló que “conocimiento de algo puedo tener, pero no puedo conocer todo porque son cosas que no entiendo”. “La parte de contaduría y de tesorería, todo ese tipos de cosas, no las aprendí”, apuntó.



Una auditoría interna de ASSE comprobó que “hubo gastos de más de 11 millones de pesos en traslados de ambulancias”, según informó a El País el edil nacionalista Heber Scirgalea. Fueron realizados por la empresa Emergencia Médica Soriano (EMS), contratada mediante el mecanismo de compra directa. Scirgalea, quien radicó la denuncia en 2016 y la ratificó en febrero del año pasado, señaló que en la auditoría se constata que la exdirectora del centro de salud era socia de la empresa, al igual que algunos médicos de la emergencia.



Hace un mes concurrió a la comisión investigadora de ASSE en el Parlamento la directora del Hospital de Mercedes, Cecilia Acosta, y el gerente financiero, Jorge Castro, quienes confirmaron que varios jerarcas de ASSE deberían comparecer ante la Justicia, entre ellos, el gerente administrativo del organismo, Héctor Garbarino. Según pudo confirmar El País, también concurrió el propio gerente financiero del centro de salud.



Para el diputado Lema “estamos ante otro caso de incompatibilidad establecido por el artículo 46 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf)”. El legislador nacionalista agregó que “si bien la auditoría que se realizó a instancias del miembro de la oposición en el directorio de ASSE anterior ya reflejaba la situación, se optó por seguir adelante con absoluto sentimiento de impunidad”.