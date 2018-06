Exdirectora regional de ASSE niega nepotismo en hospital

La exdirectora de la Región Norte de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Valeria Celada, envuelta en una denuncia por un caso de nepotismo en el Hospital de Bella Unión y que la semana pasada renunció a su cargo, niega haber permitido que su hermano ingresase como contador al centro de salud cuando ella se desempeñaba como directora.

La exjerarca de ASSE mantuvo un diálogo con El País en el que admitió que la decisión de renunciar a su cargo ya había sido resuelta en septiembre de 2017, pero que esperó a la transición en ASSE para efectivizarla. En la pasada sesión de la comisión investigadora de ASSE en el Parlamento, el diputado del Partido Nacional, Martín Lema, solicitó información al organismo que avale el llamado público para la contratación de su hermano como contador en el Hospital de Bella Unión, el centro de salud pública más cuestionado por su polémico contrato de ambulancias de una empresa de jerarcas de la institución.

Segun confirmó El País, el directorio de ASSE ya le aceptó la renuncia a la jerarca. Celada dijo a este diario que "nunca hubo ninguna irregularidad en la contratación del contador patrimonial del Hospital de Bella Unión ni trato de favor hacia familiares o amigos, a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos". A su vez, la médica, que rechazó en varias oportunidades comparecer ante la comisión investigadora parlamentaria, aseguró que "existe documentación suficiente que avala que el llamado fue legítimo y con todas las garantías del ingreso a la función pública".

Según documentación a la que accedió Lema, Celada ingresó como directora del centro de salud el 4 de mayo de 2015 y el 17 de junio, su hermano ingresó como contador al centro. Pero Celada señaló a El País que fue en mayo de 2014 cuando se realizó el llamado a concurso para ocupar el cargo de contador público patrimonial.

Según un cronograma de los hechos que detalló la médica a El País, en julio de 2012 se realizó un llamado público para cubrir el cargo de contador patrimonial, en septiembre se pidió a la dirección del segundo nivel la creación de la figura de contador y en noviembre se envió la contratación del profesional que finalmente no prosperó.

En 2013, se comunicó al Hospital de Bella Unión que el sueldo del cargo sería el 70% del salario del Gerente Financiero y con una carga horaria semanal de 30 horas, "según consta en un mail", aclaró Celada. Pero no fue hasta mayo de 2014 cuando se volvió a realizar el llamado para cubrir la vacante de contador público.

Celada señaló a El País: "Quiero recomponer mi vida personal y familiar, soy médico, técnico, me dedico a esto por compromiso y vocación y esto me supera". El lunes pasado, Lema expuso ante la investigadora el caso de Celada. En su cuenta de Twitter, el legislador publicó: "El 4 de mayo de 2015, asumió como directora del Hospital Bella Unión y el 17 de junio de 2015 ingresó su hermano como contador" del mismo centro y por eso ya se solicitó acceder al llamado público con los detalles del ingreso.

Celada escribió un tuit ayer en el que adjuntó una fotografía del llamado que luego borró: "No soy ni seré el payaso de tu fiesta. A aquel que se cree que crece con mentiras se le tapa la boca con la verdad. Acepto que cometan cualquier error conmigo, pero no las mentiras, porque esos no son errores, son decisiones con intenciones. El llamado público del nepotismo". De acuerdo con el artículo 35 del decreto N° 30 de 2003, se prohibe a los empleados públicos "revistar dentro de la misma oficina de funcionarios que tengan un vínculo de parentesco con el jerarca de la unidad".