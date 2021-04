Evidencia "no plantea contraindicaciones" para que embarazadas se vacunen, según MSP

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El Ministerio de Salud Pública (MSP) informó este miércoles que la evidencia que hay hasta el momento "no plantea contraindicaciones" para que las embarazadas se vacunen contra el coronavirus, ya sea con las dosis de Pfizer o de Sinovac, las dos más utilizadas en el país.

"Hasta que se cuente con más información se recomienda que se priorice la vacunación de aquellas embarazadas que presenten riesgo alto de exposición o de infección severa", agregó la cartera a través de un comunicado.



El MSP indicó que actualmente se están realizando estudios clínicos en esta población para poder ampliar la información, ya que las embarazadas no fueron especialmente incluidas en los estudios clínicos de la fase III.



"La Sociedad Ginecotocológica del Uruguay sugiere además que si bien no existen evidencias de teratogenicidad (capacidad de generar daño en el embrión o feto) por parte de las vacunas y en vistas a evitar las complicaciones asociadas a COVID-19 en la segunda mitad del embarazo, la embarazada podrá optar por recibir la vacuna", expresa el comunicado.



Por otra parte se informó que no es necesario realizar pruebas de rutina para descartar el embarazo antes de aplicarse las dosis anticovid, ya que "la evidencia existente –por la tecnología utilizada o la evidencia en vacunas similares– no ha demostrado ningún efecto adverso". Por lo tanto tampoco se debe rechazar a una embarazada al momento de concurrir a vacunarse ni solicitar receta médica.

Este miércoles El País informó que una de cada diez personas faltó en la última semana a su cita para que le sea administrada la segunda dosis de Coronavac. Si bien este ausentismo puede deberse a cuarentenas, accidentes y un largo etcétera de motivos previstos por las autoridades, en el MSP ven con preocupación las inasistencias injustificadas cuando hay más de 760 mil uruguayos en lista de espera para vacunarse y cuando la distancia entre la primera y la segunda dosis tiene que ajustarse lo máximo posible a los 28 días.



Hasta el momento son 1.145.790 las personas que se vacunaron con la primera dosis contra el coronavirus, según el monitor de vacunación del MSP. De estas, 572.542 ya se aplicaron además la segunda.