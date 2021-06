Evalúan vacunar a menores de 12 años con Coronavac

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

El presidente del laboratorio Sinovac, Yin Weidong, anunció este sábado que su vacuna está aprobada para ser utilizada en menores de edad de entre 3 y 17 años. Esto significa, en primera instancia, que la inmunización contra el COVID-19 alcanzaría por primera vez a los niños pequeños, porque hasta el momento, la edad más temprana para recibir las dosis son los 12 años con la de Pfizer.

Una diferenciación importante a remarcar es que el uso de Coronavac en los niños de 3 a 17 años aún no fue aprobado por las agencias internacionales (FDA y EMA). Lo que ocurrió el sábado fue que el gobierno chino permitió que los estudios de fase 3 se realicen en niños, debido a que las fases 1 y 2 ya fueron aprobadas por el laboratorio. Se trata de un paso importante, aunque no definitivo como para que otros países comiencen a administrar Coronavac en menores de edad.



De todas maneras, los expertos uruguayos no ven muy lejana la posibilidad de vacunar a los más pequeños con Sinovac. Según el epidemiólogo Juan Gil en el momento en el que se apruebe oficialmente la vacuna china no hay evidencia para pensar lo contrario y tendría “todo el sentido” inmunizar a los niños en un futuro cercano.

La profesora adjunta de la Cátedra de Enfermedades Infecciosas (Universidad de la República) e integrante de la Comisión Nacional Asesora en Vacunaciones (CNAV), Victoria Frantchez, dijo a El País que la Coronavac es una “vacuna inactivada, como todas las que se han usado toda la vida en niños, y seguramente (en este caso) se pueda usar también con total seguridad”, aunque subrayó la importancia de que “haya más ensayos clínicos”.



Frantchez no descartó que Uruguay sea el primer país en comenzar a administrar las dosis a los más chicos una vez que se finalicen los ensayos en China. Hasta que no ocurra eso, la CNAV no tiene previsto estudiar la posibilidad, pero cuando haya más información “seguramente” se analice.

Nuestro país ya es el primero de América Latina en administrar la vacuna contra el COVID-19 a menores de edad y, según una fuente del Ministerio de Salud Pública (MSP), si la comisión de vacunas lo habilita, las dosis ya están disponibles y “podría ocurrir” en el corto plazo que Uruguay también sea el primer país en administrar vacunas a niños.



El presidente Luis Lacalle Pou anunció el martes pasado que en junio llegará un embarque con 500.000 dosis de la vacuna china para completar la inmunización de aquellos que aún están en lista de espera.



Circulación del virus.

La vacunación en los más chicos se implementaría en función de lo que esa población significa para la inmunidad colectiva y no tanto para proteger a los niños individualmente, según remarcaron los expertos consultados.



“Respecto al COVID-19 no se sabe demasiado, pero, habitualmente lo que ocurre con las virosis cuando se va generando la inmunidad de rebaño o antes incluso, es que el virus tiene un mecanismo de adaptación que va buscando los nichos donde todavía puede seguir atacando o infectando, eso es esperable que ocurra con este virus también y a medida de que se vacuna a los adultos, comienza la importancia de la vacunación en franjas menores”, explicó Gil.



A pesar de que los más jóvenes no suelen presentar casos graves de COVID-19, Gil dice que con los niños corre “la misma lógica que en la vacunación a adolescentes” que comienza mañana en todo el país.