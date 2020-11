Estados Unidos prevé iniciar vacunación contra el COVID-19 sobre el 12 de diciembre

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Estados Unidos espera comenzar un programa de vacunación contra el covid-19 a comienzos de diciembre, dijo el jefe del grupo que lidera los esfuerzos en el gobierno para enfrentar la pandemia.

"Nuestro plan es poder enviar las vacunas a los sitios de vacunación dentro de las 24 horas posteriores a la aprobación" por la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA), dijo el investigador y científico Moncef Slaoui a CNN.



"Así que espero que tal vez al segundo día de la aprobación, el 11 o 12 de diciembre".



Según los informes, los asesores de la FDA se reunirán del 8 al 10 de diciembre para discutir la aprobación de las vacunas que, según los laboratorios Pfizer y Moderna, tienen al menos un 95% de efectividad.



El principal funcionario experto en enfermedades infecciosas de Estados Unidos, Anthony Fauci, dijo al programa Face the Nation de CBS que "tal vez 20 millones de personas podrán vacunarse a mediados o finales de diciembre", en sintonía con las expectativas del gobierno.



Slaoui también dijo que esperaba que una vez lanzada la campaña de inoculación masiva, el país podría lograr la "inmunidad colectiva" en mayo.



"Normalmente, con el nivel de efectividad que tenemos (95%), inmunizar aproximadamente al 70% de la población te daría una verdadera inmunidad colectiva. Probablemente sucederá en mayo, o algo así dependiendo de nuestros planes", dijo.



"Realmente espero que baje el nivel de percepción negativa de la vacuna y aumente la aceptación por parte de la gente. Esto va a ser fundamental para ayudarnos", insistió, aludiendo a la desconfianza de muchos en torno a la vacuna.



Fauci advirtió nuevamente a la población no abandonar las precauciones en las próximos días festivos, mientras Estados Unidos es el país más afectado por el virus en términos absolutos, con más de 12 millones de casos y más de 255.000 muertes.



"Estamos en una situación muy difícil en todos los niveles", dijo.



El experto expresó su inquietud por el día festivo de Día de Acción de Gracias del jueves en donde normalmente hay un gran volumen de viajes. "Estamos realmente preocupados por otro aumento en los casos a medida que el clima se enfría en el mes de diciembre, y luego comienzas a lidiar con las vacaciones de Navidad", dijo.



Pfizer y su socio alemán BioNTech pidieron el viernes a la FDA autorizar su vacuna contra el covid-19



La solicitud se esperaba desde hacía varios días, tras la publicación de los resultados del ensayo clínico realizado desde julio entre 44.000 voluntarios en varios países y según el cual la vacuna tendría una efectividad del 95% contra el covid-19, sin efectos secundarios graves.



La FDA anunció que el 10 de diciembre se llevará a cabo una reunión pública de su comité asesor de vacunas para considerar la solicitud.



La opinión de este comité es consultiva. La decisión de autorizar o no la vacuna dependerá de los científicos de la FDA, y podría tomarse ya en la primera quincena de diciembre.