Especialistas tienen “indicios sobre alta transmisibilidad” de la variante andina

La confirmación del ingreso al país de la variante andina (C37) encendió la alerta de los científicos que aseguran que ya hay indicios de que esta presentación del coronavirus puede ser muy transmisible.

El virólogo y director del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias (Udelar), Juan Cristina, dijo a El País que “es probable que esta cepa sea muy contagiosa”, e incluso consideró que es de esperarse la detección de nuevas formas del virus.



El exdecano de la Facultad de Ciencias señaló que en este caso “la variante tiene un cambio en varias proteínas”, entre ellas una “fundamental” que es la de la superficie que se une a las células humanas. Para el científico el tema “es de preocupación”, por eso se debe seguir estudiando. Sin embargo, adelantó que por el momento no hay datos que permitan afirmar que la denominada variante andina sea más letal que la brasileña P1 que hoy predomina en Uruguay.

La semana pasada el Grupo de Trabajo Interinstitucional de Vigilancia Genómica de SARS-CoV-2 informó que se había detectado en una muestra de una persona contagiada de Canelones el primer caso de infección por esta variante. La C37 fue detectada en Perú en noviembre de 2020 y se ha encontrado en 15 países hasta el momento.

Sin embargo, aún no constituye una de las tres variantes de preocupación como sí lo son la P1, la de Reino Unido o la de Sudáfrica. Quien coincidió con Cristina fue Álvaro Fajardo, virólogo del Laboratorio de Virología Molecular de la Facultad de Ciencias, quien señaló que “la circulación del virus en varios países te da indicios de que puede llegar a ser más transmisible” que otras.



Según explicó el científico a El País, la andina tiene una misma mutación que ya se detectó en una variante de California, que “demostró que ayuda al virus a reconocer al receptor y, por lo tanto, a infectar más eficientemente”.

Otro de los aspectos mencionados por el virólogo fue el de la capacidad que podría tener la variante para “escapar a la neutralización” de anticuerpos que pueden ser generados, por ejemplo, por una vacuna. De acuerdo a una serie de ensayos en laboratorio, “hay algunas mutaciones que han demostrado, en otras variantes, proveerles mayor cantidad de escape a la neutralización”. “Entonces, es para que la comunidad científica la siga de cerca”, remató.



Fajardo llamó a los científicos a no perderle el rastro a la variante andina, al tiempo que no descartó que puedan detectarse más casos en la “ruta de transmisión” del caso inicial. “Es posible que tenga características que hagan que se pueda dispersar más todavía; no se sabe qué puede pasar, incluso cómo convivirá con la P1 (Manaos)”, subrayó.

Desde Manaos.

Justamente este es uno de los temas de mayor preocupación por estas horas. La convivencia de esta nueva variante con la que hoy predomina en el país, la P1.



Cristina dijo que la cepa de origen brasileño es sin dudas hoy la forma más preocupante del virus en Uruguay, dado que “se encontró prácticamente en la mayoría de los departamentos”. El exdecano también señaló que es de esperarse la confirmación de nuevas presentaciones en el correr de los meses porque “las variantes de la región empiezan a jugar un papel cada vez más importante en la epidemiología”.

El director del Departamento de Virología de la Universidad de la República (Udelar) en Salto, Rodney Colina, se mostró preocupado por la predominancia de la P1.



En diálogo con El País, señaló que en base a sus estudios está convencido de que esta variante “no es la causante de la muerte de las personas por coronavirus”. Añadió al respecto: “Podemos decir que aumenta la sintomatología sobre todo en poblaciones de menor edad, pero no quiere decir que sea letal; no es así”, afirmó.

Colina respondía de esta manera a las declaraciones de la directora general de Coordinación del Ministerio de Salud Pública (MSP), Karina Rando, quien en una visita reciente a Salto señaló que los casos de muertes en los jóvenes obedecen a la nueva variante brasileña, que es “más letal que la original”.



El virólogo también consideró que “las medidas (adoptadas por las autoridades para frenar la propagación del virus) no han sido del todo eficientes durante el mes de abril”.



“Bajar las clases y demás ha tenido un impacto, pero no el efecto que se hubiera esperado, porque hablamos en su momento de ‘blindar abril’, pensando en llegar al final de ese mes con otros resultados”.



