Epidemióloga sugiere que "sería mucho más efectivo" hacer un "repliegue" de tres semanas

La doctora Jacqueline Ponzo, epidemióloga y presidenta de la Confederación Iberoamericana de Medicina Familiar, sugirió que "sería mucho más efectivo" hacer un "repliegue" de tres semanas para evitar la movilidad y así disminuir la cantidad de contagios de coronavirus en Uruguay.

"El tiempo de tres semanas es el que se ha usado en muchos países que han definido centralmente períodos de cuarentena para frenar el crecimiento de la epidemia", dijo en radio Sarandí.

Ponzo puso el ejemplo de la aplicación de esa medida en Australia, donde "ha mostrado efectivad" y remarcó que "nuestro caso es muy grave en este momento".



"A nivel mundial los recursos que tenemos para el control, algunos pasan por lo individual como el uso de la mascarilla y la atención de las personas específicas enfermas, y hay medidas colectivas como la vacuna en desarrollo y la cuarentena en un extremo de medidas de reducción de movilidad", indicó.

La epidemióloga manifestó que "no podemos hacer de cuenta que no tenemos un problema". "Estamos en una situación de circulación del virus que es muy difícil poder controlar por la detección de brotes o el seguimiento de casos", explicó.

En ese sentido, afirmó que "no podemos poner la mira en la vacuna olvidando la situación que tenemos hoy".



"En este momento tenemos un tema que no lo vamos a resolver de inmediato con la vacuna. Las vacunas son la alternativa que esperamos. Para las enfermedades infecciosas es el método de prevención, cuando ha funcionado, el más efectivo", detalló.



"Estamos todavía en la fase de estudio de las vacunas, tenemos información de la prueba en población seleccionada y en poco tiempo. No tenemos todavía certeza cuánto puede durar la inmunidad ni reacciones complejas que pueden haber con reinfecciones o nuevas cepas variantes del virus", agregó.



De todos modos, Ponzo hizo hincapié en que "Uruguay está trabajando perfectamente bien en el sentido de utilizar todo lo que hay disponible para combatir la pandemia en términos de productos biotecnológicos".