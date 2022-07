Envidrio sigue sumando interesados: "Todas las semanas alguna cosa tenemos"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Envidrio S.A., la empresa de producción de envases de vidrio que impulsó el expresidente José Mujica y cerró después de idas y vueltas, sigue sumando interesados. En octubre de 2020 se decretó su liquidación y luego se abrió una licitación para que se puedan adquirir los activos de la compañía. Con ese dinero se le pagará a los acreedores.

Existen “altas expectativas” para que se presenten ofertas el 29 de agosto, comentó a El País Gabriel Ferreira, de la Asociación Uruguaya de Peritos.



El contador dijo que continúan manteniendo contacto con interesados que recorren la planta. Es más, ayer tenían programada una visita de un inversor brasileño. “Todas las semanas algunas cosa tenemos”, añadió.

La base es US$ 6 millones más IVA, es decir, US$ 7.320.000. Las empresas podrán presentar sus ofertas el 29 de agosto entre las 13:00 y 15:00, y no se sabrán las propuestas de manera oficial hasta que se abran los sobres.



El ministro Adrián Peña explicó a El País a inicios de julio que el vidrio está sobre demandando. Hay compañías en Uruguay que se deben “juntar para llegar a un volumen más o menos razonable” e “ir a la cola para poder comprar” en el exterior. Dicho esto, aclaró que el nivel de producción “superaría la demanda local” y podría “vender al exterior sin ningún tipo de inconveniente”.