Fin de la emergencia sanitaria baja la cantidad de test covid a la mitad del promedio

En las últimas dos semanas el promedio diario de test para detectar el covid-19 fue cercano a la mitad de los que se hicieron en la primera semana de abril. La modificación abrupta en la cifra durante este mes tiene varias hipótesis y, según los expertos del primer nivel de atención, la realidad en las emergencias y policlínicas evidencia que “prácticamente no hay” casos de covid.

Este lunes se informaron los datos epidemiológicos vinculados a la enfermedad sobre lo ocurrido en la semana del 17 al 23 de abril, cuando se realizó un total de 26.500 test y el porcentaje de positivos dentro de estos fue del 8%. El promedio diario es de unos 3.700 hisopados, una cifra similar a la de la semana anterior. Sin embargo, yendo una semana más atrás, entre el 4 y el 10 de abril el promedio de test covid por día fue casi el doble, con 6.642.



La fecha del cambio coincide con el fin de la emergencia sanitaria, sin embargo, el criterio de testeo y aislamiento no fue cambiado en esa oportunidad y las últimas modificaciones se emitieron en febrero. “Estamos captando muchos casos menos de lo que está sucediendo realmente”, indicó el infectólogo Eduardo Savio. Para el experto el cambio en la tendencia se debe “en buena medida” a que “en términos absolutos” la cantidad de test va bajando “porque menos personas califican según los criterios o directamente no consultan”. Savio remarcó: “Sí tenemos una circulación menor de la enfermedad, aunque no está terminada”.



En el mismo sentido la infectóloga Susana Cabrera opinó que ahora el testeo “es más sesgado” que hace algunos meses, pero se mostró de acuerdo con las nuevas normativas.

Por su parte, el director del Primer Nivel de Atención de ASSE, Daniel Strozzi, indicó que “la gente ya no tiene esa locura” por hacerse un test para saber si está infectado o no con el virus y “la intriga ya se colocó a un lado”. Según el experto, esto tiene que ver con los efectos de la vacunación “porque la gente no tiene tanto miedo a infectarse como antes”.



“Algo típico de la época que estamos viendo mucho son los cuadros respiratorios como resfríos o tos y allí no se hace el test a menos que se trate de personal de la salud o personas de riesgo, igualmente cuando sí testeamos a este tipo de personas es raro que den positivo”, remarcó Strozzi. Para el jerarca de ASSE “es claro” que existe una menor circulación del virus. “Este va a ser un invierno complicado, pero por la circulación de otros virus respiratorios distintos al covid”, indicó.



Además, la encargada del seguimiento de pacientes covid del Casmu, Alejandra Paolino, explicó que actualmente uno de los servicios de la mutualista está haciendo cerca de cinco test diarios “cuando en enero nunca bajaban de 80”. “Ahora estamos transitando unos meses de respiro y tenemos que aprovecharlo porque no sabemos hasta cuándo será”, sostuvo Paolino.



Con respecto a la circulación viral del covid-19, la funcionaria del Casmu dijo: “La realidad es que si no lo buscás, no lo encontrás”.

En farmacias Durante la ola de casos que provocó la variante ómicron el gobierno extendió los permisos a farmacias y laboratorios para vender test de antígenos para detectar el covid-19. En total, hay más de 50 farmacias habilitadas y la cadena Farmashop tiene 26.



Consultado al respecto, el director de la cadena de farmacias, Martín Sorrosal, explicó que hasta marzo se hacían aproximadamente 500 test antigénicos a diario, pero que ese número pasó a 250 después de Semana de Turismo. “Sabemos que la mayoría de las personas que compran el test en nuestras farmacias lo hacen porque necesitan viajar y van a un país que lo requiere”, dijo Sorrosal.

Los pacientes que califican para el test actualmente



Según la última ordenanza emitida por el MSP actualmente todos los pacientes que sean ingresados y se internen en un centro de salud deberán ser sometidos a un test para covid.



Además, todo el personal de la salud que presente síntomas será hisopado, al igual que las personas con infección respiratoria aguda.



La cartera solicitó “especial atención” con aquellas personas que tienen factores de riesgo, que sí están habilitados para realizarse el test.