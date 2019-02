Esperó tres años por su medicamento para el cáncer y hoy le avisaron que está disponible

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Desde 2016, Elena Mazza (53 años) esperaba por la ayuda del Ministerio de Salud Pública (MSP) para adquirir el Vandetanib 300 miligramos, un remedio que no estaba incluido en las prestaciones de salud y que cuesta US$ 6.000 por mes.

Elena fue diagnosticada de cáncer casi tres años atrás tras notar un "bultito" detrás de su oreja derecha.

En una entrevista publicada en El País de este miércoles, contó su caso y dijo: "el Estado me está sentenciando a la muerte".

El 18 de diciembre pasado la Justicia había ordenado que el MSP le comprara las pastillas que necesitaba. La cartera apeló, pero perdió también en segunda instancia, el 18 de enero. Desde esa misma semana el medicamento debería haber estado en la farmacia de su mutualista.

"Fui el lunes pasado, otra vez, y me siguen diciendo que no está, que el Ministerio no lo entregó", señaló.

Sin embargo, este miércoles Elena recibió la buena noticia de que ahora sí podrá acceder a dicha medicación y que ya estaba disponible en su mutualista. Esto fue confirmado a El País por Juan Ceretta, docente del Consultorio Jurídico y Litigio Estratégico de la Facultad de Derecho de la UdelaR, y también por la propia Elena.

"Me llamaron a esos de las 11 de la mañana. Justo estaba en el ómnibus porque había salido a hacer unos trámites. Me dijeron que ya tienen la droga para mi tratamiento. La verdad que no lo podía creer", confesó.

"Mañana (por el jueves) me va a ver un especialista que me va a explicar cómo tomarla y cuáles son los pasos a seguir de ahora en más. Lo que hace el Vandetanib es inhibir el crecimiento de los nódulos de la caparazón de las células cancerígenas", agregó.

"Para mí significa un gran avance", recalcó en más de una oportunidad y con una tímida risa que dejaba ver su emoción.