"Egocidio": especialista propone terapia junguiana para tratar y eliminar ideas de muerte

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La “depresión y el suicidio son epidemias silenciosas”, recordó la psicóloga Daniele Restano, magíster en psicología analítica. En 2021, según informó el Ministerio de Salud, 758 personas se quitaron la vida en Uruguay, de las cuales 203 tenían entre 15 y 29 años.

En este marco, la especialista promueve un abordaje incluido en la terapia junguiana para tratar y eliminar aquellas ideas de muerte que recibe el nombre de “egocidio”. Así lo explicó en entrevista en Calidad de Vida en El País: “Es un proceso simbólico, pero doloroso para aquellas personas que por momentos sienten que realmente la única salida es el suicidio (…) pero acompañados por un profesional pueden empezar a salir de los lugares más oscuros, soltar esa parte y volver a estar en contacto con su esencia”.



Desde esta perspectiva, el psicólogo y el psiquiatra deben observar el simbolismo que implica el suicidio, ya que para cada persona hay un simbolismo diferente, porque cada uno vive su situación personal de manera única.

“Se invita a empezar a dialogar con la esencia de uno”, apuntó Restano. El paciente deberá estar dispuesto a entrar “en los lugares más oscuros” para entender cómo llegó a ellos y qué es lo que dejó detrás por ellos para luego “soltar esa parte” o, en otras palabras, “hacer un sacrificio” para dar muerte a esos sentimientos negativos que lo han llevado a una depresión muy profunda –la que, además, debe ser tratada con terapia y medicación– para que “pueda salir nuevamente a la sociedad, a ocupar diferentes roles y ser más auténtico consigo mismo”.



Restano añadió: “Tenemos que trabajar con esos contenidos que hemos dejado de lado y empezar a dialogar con la señora depresión y verla desde un lugar distinto y escuchar lo que nos tiene para decir. ¿Qué es lo que tiene que ver con mi yo y qué es con lo que ya no tengo nada más que ver? Ahí entra el concepto de egocidio. En vez de cometer un suicidio, que mata a toda la persona, se da muerte a esa parte de mí que ya no tiene que ver con mi yo actual. Se invita al paciente a empezar a dialogar con la esencia personal”.

La depresión es un trastorno de salud mental caracterizado por una tristeza persistente y una falta de interés o placer en actividades que previamente eran gratificantes y placenteras para la persona. Además, puede alterar el sueño y el apetito y es frecuente que ocurra con cansancio y falta de concentración. La depresión es una causa importante de discapacidad en todo el mundo e incide considerablemente en la carga de morbilidad. Los efectos de la depresión pueden menoscabar la capacidad de una persona para actuar y vivir una vida gratificante.



“La tristeza es un sentimiento normal que transitamos a lo largo de la vida. Desde un niño hasta un anciano pueden tener situaciones que los ponen triste. La depresión es distinto. Es un cuadro clínico psiquiátrico que necesita tratamiento. Es desgano, es falta de interés, es el sentimiento de que no soy valorado, es ver el pasado muy negro y ver el futuro más negro todavía y eso lleva puede llevar a pensamientos suicidas”, expresó la psicóloga en Calidad de Vida.

En este sentido, señaló dos tipos de depresión: una endógena, cuando hay un desbalance químico a nivel de la serotonina y la noradrenalina; y una exógena provocada, por ejemplo, por situaciones de desempleo, enfermedades, peleas, bullying, etc.



En cualquier caso, acusó a la sociedad de no dar lugar a procesar estos sentimientos y pensamientos porque se está obligado a ser (o, al menos, mostrarse) feliz. “Cada vez estamos criando una sociedad que está anestesiada emocionalmente y en la que no está permitido estar triste”, afirmó. Por este motivo, muchos enfermos de depresión se sienten culpables, lo cual no los ayuda a superar su padecimiento.

Respecto a la terapia junguiana, “he acompañado a más de un paciente en situación de riesgo. Vemos que la depresión lo acompaña, pero por lo menos empieza a dialogar con esos monstruos o fantasmas que tenía adentro y la idea de suicidio ya no es la única”.