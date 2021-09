¿Dosis de refuerzo para vacunados con Pfizer? Esto es lo que se sabe hasta ahora

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Uruguay ya se encuentra vacunando con dosis de refuerzo a inmunodeprimidos y a vacunados con Coronavac. Para estos últimos, la dosis de refuerzo es solo una, mientras que para los inmunodeprimidos depende de la vacuna: para quienes se dieron Pfizer, es solo una tercera dosis, mientras que los que recibieron Sinovac, deben darse dos dosis más de refuerzo contra el COVID-19.

Pero, ¿qué pasa con los que se vacunaron con Pfizer y no son inmunodeprimidos? El subsecretario de salud, José Luis Satdjian, informó a El País que el tema “lo está analizando la comisión aún”. En este sentido todavía no está definido si se dará o no ni cuándo podría ser esto. Fuentes de la salud agregaron que la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y el Ministerio de Salud Pública (MSP) se reúne a mitad de semana.

En junio, el secretario de presidencia, Álvaro Delgado, expresó que una tercera dosis de Pfizer debería ser al año de inmunización. Sin embargo, a finales de agosto, Delgado volvió a pronunciarse al respecto y explicó que expertos en el tema han indicado que luego de entre seis y ocho meses de la inmunización completa con esa vacuna lo mejor es aplicar una dosis de refuerzo.

"Uruguay ya está trabajando en poder tener toda la disponibilidad de vacunas para dar refuerzos", agregó Delgado quien dijo que la Comisión Nacional Asesora de Vacunas y el Ministerio de Salud Pública estaban evaluando una dosis de refuerzo para inoculados con Pfizer.

El secretario de Presidencia sostuvo además que ya se están asegurando las dosis para el año que viene y eventualmente “para otras situaciones”.