Tras más de 30.000 dosis administradas a niños, el MSP solo recibió una notificación de “gravedad”

La marcha de la vacunación de niños en Uruguay contra el covid-19 viene confirmando la evidencia internacional: las dosis son seguras y los efectos adversos son anecdóticos. Incluso son ínfimos en comparación al riesgo de enfermar con el virus. En el centro hospitalario Pereira Rossell hay 16 niños internados que dieron positivo al nuevo coronavirus. En tanto, entre las más de 30.000 dosis que se llevan administradas a la población de entre cinco y 11 años, el Ministerio de Salud Pública (MSP) recibió una única notificación de “gravedad”, aunque la investigación preliminar concluye que no se trató de una reacción al fármaco y ni siquiera requirió el ingreso hospitalario.

Ocurre que un niño con trastorno del desarrollo sufrió una convulsión. Según fuentes médicas que intervinieron en el caso, el pequeño sufrió un foco epiléptico por primera vez. Eso significa que descubrieron en ese momento que era epiléptico, pero que no habría sido consecuencia de la vacuna. Según las mismas fuentes y los datos que maneja el MSP, el pequeño se recuperó “casi al instante”, fue dado de alta y ni siquiera requirió internación.



El cuadro clínico en sí no fue grave. Pero como se hace la consulta a la emergencia médica, el MSP lo tipifica como efecto adverso “grave” asociado a la vacunación (incluso aunque no haya sido por la vacuna, sino que se conoció en el contexto vacunal).



El infectólogo pediátrico Álvaro Galiana explicó que “en cualquier vacuna existen casos en los que se llama a la guardia médica por el susto de un niño, porque le baja la presión o por reacciones que no son a la vacuna en sí”. En este sentido, resaltó el hoy director del hospital pediátrico Pereira Rossell, “las evidencias internacionales, y la nacional (aunque va poco tiempo de campaña), son categóricas: las afecciones por la vacunación en niños son mínimas, incluso más mínimas que las reportadas en la población más adulta”.

Estados Unidos llevaba administradas, hasta hace un mes, 8.674.378 dosis pediátricas del laboratorio Pfizer (la misma que aplica Uruguay) en la población de cinco a 11 años. De ese universo, apenas se reportaron 4.249 efectos adversos asociados a la vacunación. Y de esos efectos, solo 100 fueron de “gravedad”.



Entre ellos se contabilizaron 12 casos de inflamación del músculo cardíaco (miocarditis). En el momento en que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades realizaron el reporte, ocho de esos casos ya estaban de alta y los otros cuatro se estaban recuperando. Eso significa que por cada millón de niños vacunados hay menos de dos niños con chances de padecer ese efecto y todos se recuperan sin mayores complicaciones.

En cambio, advierte Galiana, “el efecto de la infección viral (de contraer covid-19) sobre el miocardio tiene más chances de ser más severo que cualquier efecto de la vacuna”. De hecho, uno de los 16 niños con covid-19 internados en el Pereira está transitando un síndrome inflamatorio multisistémico asociado al covid y esa inflamación incluye el músculo cardíaco. Si bien “evoluciona favorablemente”, su internación lleva al menos una semana.



Por eso, en el actual contexto de aumento de los contagios del covid-19, los pediatras insisten en que es necesario acelerar la vacunación en los niños. Según el último informe epidemiológico del MSP, entre la última semana del año pasado y la primera de este 2022 más que se duplicó la cantidad de niños de entre cero y nueve años que resultaron positivos al test de covid-19 (de 401 casos a 1.029).

El País informó ayer lunes que la ola de ómicron enciende alerta en pediatras por síndrome poscovid. Si bien a nivel porcentual cayó el peso de los niños en las infecciones (en octubre llegaron a ser más de un tercio de los contagios y ahora solo el 4%), sí crecieron los casos a nivel absoluto. “Hay un crecimiento de casos en niños y eso es lo esperable porque aumentó la circulación del virus. Antes decíamos que no contagiaban y ahora sabemos que son capaces de contagiar y de que los contagien”, explicó la coordinadora del Programa de la Niñez del MSP, Alicia Fernández.