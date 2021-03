¿Por qué Don Osvaldo pudo llevar público y el fútbol no? Esto explicó el ministro Salinas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, respondió este lunes a la polémica generada el fin de semana por el recital que dio la banda argentina Don Osvaldo en el Antel Arena. El jerarca expresó que el equipo de fiscalización de la cartera citará a la producción del evento por lo ocurrido en el primero de los dos shows del sábado.

"En el segundo show se cumplieron los protocolos. En ese sentido hubo una reflexión sobre lo irracional de ese tipo de manifestaciones que generen cualquier tipo de aglomeración (...) La Intendencia de Montevideo (IMM) controló que estuvieran los aforos, que el comportamiento fuera el adecuado, no de la banda si no de las personas", expresó Salinas, minutos después de vacunarse contra el coronavirus.

El ministro fue consultado acerca de por qué estos eventos pueden realizarse con público y en espacios cerrados y el fútbol sigue siendo a puertas cerradas en espacios abiertos. "No es un tema que el MSP tenga que ser el Gran Hermano de todas las autoridades. El tema es el comportamiento de la gente, los barra bravas, la alcoholización antes de los ingresos, el consumo de sustancias", comentó.



Salinas indicó que en este tipo de eventos "se pierde un cierto criterio" y eso "afecta el comportamiento crítico del individuo".

Asimismo señaló: "Los recitales ni el fútbol dependen del MSP. Vamos a aclarar el punto. 'Vamos al grano', dijo el dermatólogo. Nosotros ya dimos las pautas generales. Ahora, para el tema deportes está la Secretaría Nacional de Deportes (SND) y para regular la actividad deportiva profesional está la Asociación Urugauya de Fútbol (AUF). Nosotros damos el marco de actuación y después se tienen que manejar ellos, porque no podemos estar absolutamente en todo cuando tenemos algo tan importante como la vacunación".



"Lo mismo con los espectáculos. Los espectáculos tienen un marco regulatorio dado por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y las autorizaciones no pasan específicamente por el MSP. El MSP da un marco regulatorio. No podemos estar en 300 espectáculos que ocurren en el país a la misma vez. No tenemos la gente de la entidad reguladora que lo autoriza", añadió.



El ministro remarcó que a medida que avance la vacunación "se va a poder abrir más".



Además, Salinas recordó la realidad que continúan viviendo otros países: "Sigue habiendo toque de queda, sigue habiendo horarios para abrir restaurantes... Uruguay sigue siendo un país muy diferenciado y muy apreciado por ese motivo".



El show de Don Osvaldo en cuestión, que tuvo localidades agotadas, asistieron casi 2.400 personas. José Palazzo, productor de los conciertos de la banda, afirmó a El País que las medidas se cumplieron y que la banda realizó el concierto en su totalidad. Sin embargo, reconoció que en dos ocasiones debieron detenerse para pedir a los espectadores que no se pararan, algo que está prohibido por protocolo.



"Paramos dos veces el espectáculo porque hubo gente que se paró, sin invadir sectores ni nada, solamente se pararon en sus lugares. Frenamos el espectáculo y pedimos que se sienten. No hubo pogo, hay butacas. Se para la gente y en esta pandemia que vivimos parece que se haya caído la tribuna", declaró Palazzo.