Distribución de medicamentos "frecuentes” es la más demorada en centros de salud pública

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Los fármacos que previenen la hipertensión, un analgésico y algunos antibióticos son los que “frecuentemente” están sufriendo demoras a la hora de ser trasladados a un centro de la salud pública en Uruguay, según supo El País a través de fuentes de ASSE. Estos medicamentos que son de uso común son a lo que se refirió esta semana el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, cuando indicó que las demoras en la distribución se deben arreglar “cuanto antes” e hizo alusión a que considera la posibilidad de privatizar ese servicio.

“Vamos a solucionar este problema del medicamento para que llegue al usuario. Si no podemos lo tiene que hacer otro que sí pueda”, escribió Cipriani en su cuenta de Twitter.



La falta de fármacos y las demoras correspondientes es un problema de larga data para la salud pública. Hoy hay usuarios que tienen atrasos de hasta tres meses para conseguir un medicamento que les fue recetado, según explicó a El País la representante de los usuarios de ASSE, Natalia Pereyra.



“Los problemas de los que nos enteramos generalmente tienen que ver con faltas más crónicas y no una persona que tuvo una demora de pocos días porque esos no suelen denunciar. Pero también tenemos una denuncia que se viene repitiendo y es que los usuarios relatan que reciben dosis de un medicamento en partes incompletas y no en la cantidad que se les fue recetada”, remarcó Pereyra.



Para la representante de los usuarios, la distribución de los medicamentos en parte “depende de la gestión local” de ASSE y los medicamentos que faltan tienen que ver con cada zona, aunque también hay patrones que se repiten en todo el país. “Últimamente se vio mucho la falta de fármacos reumatológicos y es particularmente importante porque muchas veces son esenciales para la calidad de vida del usuario que tiene una enfermedad autoinmune”, explicó.

En contra

Hoy el directorio de ASSE se reunirá con la Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) después de que el gremio solicitara una reunión para “aclarar” los dichos de Cipriani sobre la privatización de los servicios de distribución.



Consultado al respecto, el secretario general de la FFSP, Gustavo Gianre, dijo que “hace años” el sindicato trabaja “bajo la consigna de no permitir la tercerización de servicios en ASSE” y, por lo tanto, se opone a la idea del presidente de la institución.



“Que ahora vengan con esta bomba porque es más fácil tercerizar algo que ocuparse no tiene sentido y no lo vamos a permitir. Y aunque sabemos que la intención es dar lo mejor para ASSE y para los usuarios, creemos que no es algo necesario”, sostuvo Gianre.

Por su parte, la Asociación de Química y Farmacia del Uruguay (AQFU) también manifestó su "preocupación" por los dichos de Cipriani en un comunicado. “Los procesos de compra utilizados siempre fueron los previstos por la institución, por tanto la AQFU rechaza la afirmación ‘comprar mal”, indicó la gremial.



Además, el exintegrante del directorio del Sindicato Médico del Uruguay (SMU), Federico Preve, escribió en su cuenta de Twitter que “para que los medicamentos le lleguen al usuario en primer lugar no hay que recortar presupuesto” en referencia a los datos de la última rendición de cuentas del gobierno en materia de salud pública. Consultado al respecto, Preve explicó: “Se recortó el presupuesto a los productos medicinales en un 10% en un año y, aunque es cierto que hubo problemas de gestión, acá también hay un tema de presupuesto vinculado al recorte que hizo esta administración”.



En este sentido, Cipriani indicó en la misma red social lo siguiente: “No vamos a malgastar la plata del pueblo que se cobran con impuestos. Los recursos que tenemos en ASSE son suficientes”.