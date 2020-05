Director de Salud de Rivera dijo que no hay termómetros para hacer controles en accesos

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de Salud de Rivera, Carlos Sarries, informó que al momento no se cuenta con los termómetros necesarios para tomar la temperatura a las personas que entran y salen del departamento, en el marco de las medidas tomadas para evitar la propagación del contagio del coronavirus a más lugares.

"Tenemos dificultad en el marcado para acceder a los termómetros para hacer el control, pero ya estamos tramitando a través del ministerio (de Salud Pública) para ver si podemos acceder a cuatro termómetros para hacer el control y desestimular o prohibir directamente el ingreso desde o hacia Rivera a las personas que tengan más de 37.3° C", indicó Sarries en diálogo con Informativo Sarandí de Radio Sarandí.

Esto implica, explicó el director de Salud, que actualmente "no se está tomando" la temperatura de las personas que se movilizan en los accesos al departamento.

"No hay en el mercado. Hay una gran dificultad de abastecimiento. Hay grupos de personas que quieren donar, sumarse voluntariamente y no tenemos acceso a distintos elementos en el mercado", explicó Sarries y agregó: "El ministerio, a través de nuestra jefa, nos ha suministrado (termómetros) pero los estamos usando a nivel de la ciudad; no contamos en este momento y estamos haciendo las gestiones para acceder, para destinarlos a los controles de la frontera".

Sarries indicó, al respecto, que el termómetro es un elemento "importante", pero que junto con el control de temperatura hay "un conjunto de medidas muy importantes y no hay que descuidar a ninguna de ellas". Por tanto, "el termómetro es importante pero es un aspecto dentro de todo el paquete", agregó.

Al momento hay cuatro puestos de control a cargo del Ejército, dos en la ciudad y dos en las rutas de acceso a la ciudad."El concepto de nosotros es tratar de encapsular la ciudad", indicó Serries y agregó que se mantiene una coordinación y una comunicación continua con los Centros de Coordinación de Emergencia (Cecoed) de los departamentos fronterizos.