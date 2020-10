Director del Pasteur: "El COVID-19 no afecta a los niños" y "amenaza sería no abrir escuelas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Carlos Batthyany, director del Institut Pasteur, aseguró que "el COVID-19 no afecta a los niños" y que por lo tanto se puede ir a una mayor presencialidad en las aulas. "Hoy la amenaza sería no abrir las escuelas y dejarlas cerradas", indicó.

"Los niños son una pequeña población de los que se contagian, son menos del 10%", dijo Batthyany durante una entrevista en Telemundo y explicó: "Cuando se contagian, excepcionalmente es en casos graves, en Uruguay ningún niño positivo requirió internación".

El director del Pasteur indicó que lo que quieren es "que se vuelva a la presencialdiad, pero con muchos testeos, evaluando, midiendo el riesgo y sacando conclusiones", expresó. "Podemos decir que el 2020 fue un año perdido para la mayor parte de los niños de Uruguay, que son los del sistema público -el 80%-, pero lo que no hagamos de acá a diciembre no lo vamos a poder implementar en 2021 y ese año no va a empezar diferente que como va a terminar 2020", agregó.

El director del Pasteur agregó que los niños tienen tasas de cargas virales muy bajas, lo que quiere decir que contagian muy poco. "Además se relacionan con sus pares, no se relacionan con población de riesgo que son los que más fallecen por esta enfermedad".

Batthyany indicó que otro elemento a tener en cuenta para incrementar la presencialidad es que al comienzo, cuando surgieron los primeros casos de coronavirus en el país, "se venía el invierno y este es un virus respiratorio".

"El miedo era que se superpusiera un nuevo virus respiratorio con los ya existentes, pero eso no pasó porque el COVID-19 no afecta a los niños, entonces hoy el riesgo que tiene un niño de ir a la escuela en horario normal, en condiciones normales, es más bajo incluso que un accidente de tránsito", expresó.

El director del instituto recordó que actualmente "las escuelas uruguayas, lejos de estar en la situación en la que estábamos hace 20 o 30 años no están saturadas, tienen 24 alumnos por grupo lo cual es muy bueno y más o menos las escuelas tienen 300 alumnos por escuela. Esos son números que permiten con firmeza decir que se puede ir hacia la presencialidad".

El jueves de la semana pasada el gobierno realizó una conferencia de prensay el presidente del Consejo Directivo Central (Codicen), Robert Silva, anunció: "Hemos resuelto volver a la obligatoriedad en todos los centros educativos públicos y privados".



"La obligatoriedad tiene relación con el funcionamiento que los centros educativos hoy por hoy están teniendo, respetando estrictamente los protocolos sanitarios que son de aplicación", agregó Silva. Esto empezará a regir el 13 de octubre. Hasta el momento la asistencia es voluntaria. ​