Demanda que no cede: así es la guardia en la emergencia de un hospital

Hasta hace 15 días, funcionaba así: una guardia en la puerta de emergencia de uno de los hospitales de ASSE de Montevideo dura 12 horas, de ocho a ocho. Durante el día, el equipo tiene dos médicos jefes, un médico de apoyo y cinco, seis o siete médicos residentes. En la noche, el equipo tiene a los dos médicos jefes y cuatro residentes, sin médico de apoyo.

Los médicos llegaban a la guardia unos minutos antes de la hora de entrada, se ponían el uniforme por encima de su ropa y el Equipo de Protección Personal (EPP) -el más básico es una sobretúnica, guantes, tapabocas y escafandra, y el más complejo, el que usan para ver a pacientes en zona de aislamiento por coronavirus, lleva dos sobretúnicas, tres pares de guantes, tapabocas N95 y tapabocas descartable, gorro y escafandra-. Los primeros 20 o 25 minutos eran para ponerse al día con los pacientes que quedan allí desde la guardia anterior. Después, ninguna guardia es igual a la otra.

En la mitad de la jornada paraban para comer, se sacaban el EPP, se encontraban en el cuarto médico, hablaban de los pacientes, de la jornada, de los aciertos y de lo que no pudieron hacer.

Desde hace 15 días, sin embargo, es así: los médicos llegan a la guardia unos minutos antes de la hora de entrada, se ponen el uniforme por encima de su ropa, el EPP y empiezan a atender a los pacientes de inmediato. No hay tiempo para ponerse a tiro con la situación de los que quedan de la guardia anterior. Tampoco hay tiempo para parar y sentarse a comer. No entran al cuarto médico juntos para evitar aglomeraciones; no hay tiempo para compartir, ni para hablar de los aciertos ni de lo que no pudieron hacer. Si un paciente se muere frente a ellos, hay que respirar profundo y seguir. No hay tiempo para la angustia, ni para la tristeza, ni para apoyar a un compañero. Después, ninguna guardia es igual a la otra.

Las de las últimas dos semanas, en tanto, se parecen en algo: han estado desbordadas; las camas no alcanzan y, cuando son suficientes, los médicos son los que no alcanzan.

Cada vez más.

La puerta de emergencia del hospital en cuestión -no diremos cuál es- tiene seis camas separadas en un box. El box tiene tres paredes y antes tenía una cortina que le terminaba de dar privacidad. Desde que empezó la pandemia esa cortina no está más para evitar contagios a través de la manipulación de la tela. Tiene, además, siete sillas que se reclinan apenas hacia atrás y siete camas de monitoreo.

Desde marzo y sobre todo en los últimos 15 días, la situación en la emergencia del hospital no es igual a ninguna otra. Al menos no lo es para algunos de los médicos que trabajan allí desde hace dos años.

Sobre todo en las guardias de la noche, el equipo de médicos en la puerta de emergencia es chico. Foto: Francisco Flores - Archivo El País.

“Cada vez hay más volumen de pacientes, cada vez hay más camas pero menos recursos humanos. Los recursos humanos somos siempre los mismos y lo que tenemos que hacer es ir supliéndonos, moviéndonos de lugar, cubriéndonos entre nosotros; si alguno se enferma no tenemos un apoyo, somos nosotros que nos cubrimos”, dice una ellas. “Las últimas guardias han sido muy bravas en cuanto al volumen de gente que está consultando. Los pacientes pueden llegar a esperar hasta cinco horas; hay algunos que entienden la situación y esperan, pero hay gente que se pone muy nerviosa”.

Eso fue lo que pasó en una de las guardias de la semana pasada. Era de mañana y parecía que iba a ser una guardia “normal”. Pero desde el comienzo empezaron a atender a más pacientes de lo esperado y había otros tantos esperando. En el correr del día llegaron pacientes graves, con síntomas respiratorios; además, se acumularon 12 ambulancias con personas que tenían los mismos síntomas. Todos ellos requerían ser ingresados a las áreas de aislamiento de la emergencia, puntuales para los pacientes con síntomas graves que pueden ser positivos de coronavirus. Sin embargo, no había espacio para ellos. “Pensás que tenés todo controlado, hasta que pasan estas cosas y todo cambia”, dice la misma médica.

En las últimas semanas, “los pacientes han estado más ansiosos”: esperas para ser atendidos, esperas de dos, tres y hasta cuatro días en una silla para tener una cama y el aumento de casos graves, genera rispideces hacia los médicos.

“En estos días nos ha pasado que se generan muchas situaciones de violencia en la sala de espera. Abrimos la puerta para llamar a los pacientes y la gente está muy demandante, nos insultan mucho y se generan situaciones en las que tiene que mediar la Policía para calmar un poco las aguas”, dice otra médica residente del hospital.

Desde que empezó la pandemia ella se tuvo que hisopar cinco veces. La última, dio positivo.



No saben a cuántos pacientes han atendido en las guardias de las últimas dos semanas. Dicen, eso sí, que los que llegan con síntomas respiratorios han aumentado muchísimo, al igual que la cantidad de hisopados. Que las jornadas de trabajo a veces duran 24 y hasta 36 horas. Que llegan a casa y la cabeza no puede pensar en otra cosa. Dicen que nunca, en más de un año de pandemia, habían estado en esta situación.