Delgado se sumó a la campaña de donar sangre ante caída de voluntarios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La recomendación de no concurrir a los centros de salud si no es necesario ante el brote de coronavirus tuvo un efecto no deseado: cayó la cantidad de personas que donan sangre.

Por este motivo, ayer el ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, concurrió a donar sangre al Centro de Hemoterapia del CASMU "debido a la notoria baja que se constató en las reservas de los Bancos de Sangre".

Salinas dijo que hay que tener una "actitud altruista y de colaboración" y concurrir a donar sangre ante la baja del 50% en la concurrencia en las últimas semanas.

Este martes, otro jerarca de gobierno también concurrió a donar sangre. El secretario de la Presidencia, Álvaro Delgado, fue hasta el Banco de Prótesis, donde se desarrolló una jornada de donación de sangre propulsada por el Hemocentro Maldonado.

“Invitamos a todos aquellos que se quieran sumar a que vengan y donen sangre”, escribió en su cuenta de Twitter Delgado.

Acompañando la jornada al aire libre de donación de sangre del @HemocentroMaldo en el Banco de Prótesis. Invitamos a todos aquellos que se quieran sumar, a que vengan y donen sangre! Muchos uruguayos lo necesitan! #EntreTodos pic.twitter.com/kqAWSktzlN — Alvaro Delgado (@AlvaroDelgadoUy) March 24, 2020

Los organizadores indicaron que más de cien personas concurrieron este martes a donar sangre.