Delgado: "La diferencia entre estar inmunizado o no va a ser importante"

El secretario de Presidencia, Álvaro Delgado, dijo que la obligatoriedad de las vacunas "es un debate muy incipiente", pero afirmó que la diferencia entre estar inmunizado y no "va a generar algunas lamentables diferenciaciones".

“Va a haber un proceso que se va a dar naturalmente, nos guste o no nos guste, donde va a empezar por aquellos que no quieren vacunarse a generar algunas lamentables diferenciaciones. En algunos espectáculos privados puede que digan: esta función tiene más aforo porque son solo para inmunizados”, sostuvo el secretario de Presidencia en Las Cosas en su Sitio (Radio Sarandí).



En esa misma línea, Delgado afirmó que “va a pasar con los pases seguros, y va a empezar a pasar con situaciones donde la diferencia entre estar inmunizado no estar inmunizado va a ser importante”.



“Para mí hoy es un debate muy incipiente, veremos cómo sigue”, afirmó.

El debate sobre la obligatoriedad de la vacuna se avivó este fin de semana pasado, luego de que el director del hospital de Clínicas, Álvaro Villar, dijera que exigirá la vacunación a sus funcionarios. Pero a esto se sumó la Asociación Rural del Uruguay que informó que va a aplicar derecho de admisión para los visitantes a la Expo Prado, exigiendo 15 días de la segunda dosis de la vacuna contra el COVID-19 a quienes ingresen al predio.

Ante la pregunta de aplicar un modelo tipo Francia, donde la vacuna no es obligatoria en toda la población, pero si lo es en algunas actividades específicas, Delgado dijo: "El presidente ha dicho ‘nosotros estamos a favor de que la vacuna no sea obligatoria, pero que ojalá lleguemos al 100% de vacunados’. Vamos a ver. Ustedes vieron que hay una campaña además de esta ofensiva de llevarle la vacuna a los rincones más recónditos del Uruguay y a todos los lugares que tienen menos acceso o han tenido menos resistencia a la vacunación", dijo Delgado sobre las campañas de "barrio a barrio" y "pueblo a pueblo" llevadas a cabo por el gobierno.



Al ser consultado sobre si el paciente tiene o no el derecho de exigir un médico vacunado, Delgado dijo: “qué discusión, porque hay hasta temas laborales de por medio, como el derecho a trabajar”.



En ese sentido reflexionó: “la vacuna no es obligatoria, entonces. ¿Es una afectación laboral?”.



Delgado también llamó a pensar sobre la atención y relación de pacientes y médicos no inmunizados y concluyó diciendo: "capaz que si no estás inmunizado, capaz que la atención directa con el paciente quizá no (es lo más conveniente)”, sostuvo.



El presidente Luis Lacalle Pou dijo este domingo que "no debe ser obligatoria". "Hay una política por parte del gobierno de ir hacia las personas que no han asistido a vacunarse, pero mayoritariamente los uruguayos se van a vacunar", afirmó.