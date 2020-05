Daniel Radío: "No hay un incentivo para el registro de los residenciales"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Fue el elegido para llevar las riendas del Sistema Nacional de Cuidados. El médico y exdiputado del Partido Independiente, Daniel Radío, sucedió en el cargo al exsecretario nacional de Cuidados, Julio Bango y en medio de la pandemia por coronavirus accedió a una entrevista con El País.

Contó que le preocupa la situación en la que se encuentran varios residenciales en los que viven adultos mayores, lo que se conoció tras la propagación de la enfermedad.

Considera que se debe pensar en políticas integrales para los establecimientos de larga estadía, que se deben encontrar mecanismos para agilizar sus habilitaciones y aprovechó para enviar un mensaje al pasado gobierno.

-¿Hubo transición en la Secretaría Nacional de Cuidados?



-Y yo te diría que no hubo, porque en realidad lo que hubo fue una conversación. Sí, digamos, eso fue lo que surgió como transición, una conversación entre él (Julio Bango) y yo a quien conozco desde hace mucho tiempo.



-Apenas asumió en el cargo, ¿con qué panorama se encontró en la secretaría?



-Ahí me encontré con las cosas que efectivamente se estaban haciendo, de las que yo tengo una valoración positiva, por cierto, pero también después -más adelante- lo que más me preocupa es cuando el problema es que las actividades no tienen un financiamiento genuino.



-¿Cómo es eso?



-Hoy por hoy, el crédito presupuestal que nosotros tenemos está muy por debajo de lo que es la ejecución proyectada.

-¿De cuánto es ese presupuesto?



-Más o menos, en números gruesos, el crédito presupuestal es de $ 1.200 millones por año y la ejecución proyectada para 2020 anda en el entorno de los $ 2.000 millones y el tema es que es una ejecución que no tiene mucha chance de ser abatida, porque el grueso de eso es el pago del servicio de los asistentes personales que no es salario, porque es un subsidio que se les da a las personas.



-El coronavirus develó la realidad de varios residenciales, cómo viven muchos adultos mayores y, por ejemplo, que muchos de ellos no tienen las habilitaciones. ¿En qué falló el sistema?



-Yo no estoy seguro, pero sí te puedo decir algunas cosas. El proceso de habilitación tiene tres etapas, una en el MSP que consiste en el registro donde la persona asiste y aporta la documentación. Hay más de 2.000, con registro hay 300 y poco, o sea ya tenés una diferencia importante entre la cantidad de centros que hay y quienes solo se han registrado.



Después, hay una segunda etapa que se cumple en el Mides en el Instituto Nacional de las Personas Mayores, que es lo que se llama el certificado social.



Ahí se mira desde el punto de vista social, desde los derechos de las personas mayores, desde el punto de vista del personal, que tengan el certificado social aprobado, hay solo 114 centros.



La tercera etapa vuelve a ser el MSP, que es la habilitación final por cinco años. Lo que pasa es que no hay un incentivo para que la gente se registre y culmine el proceso. ¿Qué te quiero decir con esto? ¿Qué me pasa a mí si yo tengo establecimientos de estos de larga estadía y no me registro y no consigo la habilitación? Hoy en Uruguay y durante todos estos años, ¿qué pasó? Nada. Si te registrabas, te registrabas. Y si no te registrabas, no te registrabas. Entonces ahí me parece que hay una falla. No hay un estímulo, no hay premio ni castigo.



-¿Tiene que haber una sanción para quienes no se registren?



-¿Premio, castigo, no? Me parece que funciona así.



-¿Esto es lo único que podría cambiar la realidad?



-En general yo he escuchado algunas críticas en el sentido de que el proceso es engorroso, hay algunas cosas que yo no entiendo que sean engorrosas, por ejemplo, en el certificado social que es la parte que se cumple en el Mides.

Allí el plazo es de 60 días, ponele que en algunos casos se haya demorado un poco más pero ahí el problema está relacionado en general con la lentitud de entregar la documentación, no por otra cosa. Pero hay cuestiones sobre las que nosotros no tenemos control, por ejemplo, una de las críticas que se ha hecho, tengo entendido que hubo un avance, una mejora, es respecto a la habilitación de Bomberos.

El tema que primero, uno no tiene competencia para decirle a los Bomberos cuáles tienen que ser los parámetros que tiene que medir, pero sobre todo que la habilitación tiene que tener un umbral mínimo de calidad. Ya tenemos muchos antecedentes de incendios en estas casas, tampoco es que flexibilicemos para que se habiliten.

-Hay quienes entienden que hoy existe todavía descoordinación entre el MSP y el Mides al momento de tener que otorgar las certificaciones. ¿Coincide?



-No tengo certezas porque no tengo experiencia, en todo caso si hubo descoordinación, nosotros vamos a trabajar para que no la haya. No estoy diciendo que la hubo pero lo que sí digo es que mi rol como secretario nacional de Cuidados es favorecer esa articulación y que no haya descoordinación. Si es que hubo descoordinación, bueno, nosotros vamos a hacer algo para que no la haya y vamos a trabajar promoviendo el encuentro. De hecho en estos días vamos a trabajar en esa articulación más intensamente vinculado concretamente a los establecimientos de larga estadía.

Daniel Radío, actual director del Sistema Nacional de Cuidados. Foto: Fernando Ponzetto

-¿Pero le preocupa la situación general que hoy tienen varios residenciales?



-Por supuesto que nos preocupa, por supuesto. Yo me acuerdo mucho de que en este país se hicieron buches y gárgaras hablando de los niños que comían pasto en Bella Unión y de cómo eso lo había resuelto el gobierno.



Yo creo que es un mamarracho, primero porque era una mentira y segundo porque no se hace esa política. Bueno, yo no haría lo mismo tampoco con los establecimientos de larga estadía, porque en el Uruguay que desplifarraba plata en otras cosas, estas cosas pasaban. Bueno, yo no quiero hacer bulla con estas cosas, sino lo que quiero es que nos dediquemos a trabajar porque esta es una cuestión que tiene que ser una cuestión de todos los uruguayos y que la tenemos que resolver entre todos.



Hay altas chances de que muchos de nosotros terminemos nuestros días en un centro de larga estadía, entonces preocupémonos por eso, los centros ya he dicho, hay que preguntar casi desde el punto de vista filosófico para qué queremos establecimientos de larga estadía.



Los establecimientos de larga estadía no deben ser lugares donde ponemos a las personas mayores para que esperen la muerte, deben ser lugares para vivir, y eso me parece lo más importante. Hacer que quienes estén en el hogar puedan tener proyectos por lo menos para el día este y siguiente y no que te pongan en frente a la televisión a esperar a ver si te toca hoy o mañana.

-“Me sorprende que hoy estemos descubriendo cosas que vimos en 2015 y alertamos en el Parlamento”, dijo su antecesor Julio Bango a La Diaria. ¿Coincide con él en que hubo autoridades nuevas que se sorprendieron con la situación de los residenciales?



-Más o menos porque, en realidad, recordemos que el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Lema, en el período pasado hizo pedidos de informes reiteradamente con respecto a este tema e incluso no llegaron, e incluso quiso pedir una comisión investigadora y siempre “ay no, que quieren hacer bulla, que quieren hacer circo” y entonces no pudimos entrarle a fondo a este tema.



Tampoco es que era el reino de la transparencia, no es así, independientemente de que insisto, para mi la Secretaria en el período pasado hizo muchas cosas bien y trabajó mucho en el tema de la regulación de los establecimientos y además elaboró herramientas para tratar el tema, pero eso no exime de responsabilidad al gobierno anterior.

Unas 5.000 personas cuidan a otras 6.000

-¿A cuántas personas brinda hoy asistencia el Sistema Nacional de Cuidados?



-Hay muchas, el servicio que la gente en general identifica con la Secretaría es el de los asistentes personales, los cuidados son una política pública, que tiene múltiples componentes, uno de ellos son los servicios. Tenemos otros componentes, por ejemplo, la política de comunicación y tenemos desde la regulación. En cuanto a los servicios, uno de los más importantes, sobre todo que se lleva gran parte del presupuesto, es el de los asistentes personales. Allí hay trabajando más o menos 4.600 personas que atienden a un poco menos de 6.000 personas. De esas, menos del 50% corresponde a adultos mayores, pero hay casi 5.000 personas trabajando para atender a 6.000. Esta diferencia se produce porque hay personas que atienden a más de uno. Hay otros servicios que tienen la teleasistencia.



-¿Qué prioridades ha marcado para su gestión?



-Tengo pendiente la realización del nuevo plan de cuidados. Una primera cosa que diría es que lo que tenemos por delante son desafíos. Por ejemplo, no es posible saber si mejoramos aquello que no se evalúa y no es posible evaluar aquello que no se mide. Entendemos que sería importante hacer un esfuerzo por cuantificar al menos algunos efectos. En particular, por ejemplo, si estamos teniendo algún impacto en todo lo relativo a la división sexual del trabajo en Uruguay.