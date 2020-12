Daniel Herrera: "La situación de Montevideo es alarmante"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El bioquímico Daniel Herrera, integrante del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19 (GUIAD-COVID-19), habló sobre la situación de la pandemia en nuestro país este sábado en entrevista con Telemundo (Canal 4).

Sobre el aumento exponencial de casos positivos de coronavirus, el experto sostuvo que "no sorprende que sigamos viendo récords por varios días más". En esa línea explicó que "si hubiéramos seguido creciendo al ritmo de octubre y noviembre ahora restaríamos mucho mejor, pero el ritmo se acelera".

Respecto a la situación en Montevideo el bioquímico dijo que la capital se encuentra en una situación “alarmante”. Explicó que la herramienta esencial que colabora con el descenso de casos es el sistema de rastreo y testeo, que tiene una capacidad limitada que es difícil de aumentar. En ese sentido explico que la epidemia se duplica en 12 días, pero el sistema de rastreo no se puede duplicar cada 12 días.



"El crecimiento exponencial de la pandemia tiene una inercia fuerte porque hay un retraso entre que la persona se infecta y se le hace el test de diagnóstico. Hay una ventana de días por lo que los test de hoy corresponden a personas que se contagiaron hace siete días", afirmó Herrera.



Consultado acerca del confinamiento obligatorio el experto aseguró que “no salir de casa es una medida bastante extrema, con lo que aprendimos del virus sabemos que se necesita bastante menos para no contagiarse”. En esa línea recacalcó que "estar al aire libre, tener contactos cortos y separación prudente son herramientas fundamentales que pueden hacer que no necesitemos tomar medidas drásticas".



El bioquímico también se refirió a las edades de los pacientes en CTI y de los fallecidos. Explicó que si bien la amplia mayoría de las muertes se dan en personas mayores, se puede dar una imagen equivocada del riesgo real. Según dijo el experto, los cálculos indican que las hospitalizaciones no se acumulan solo en personas mayores, se distribuyen en personas de mediana edad y jóvenes.



"Hoy estamos en un escenario bastante malo, es de prever que en algún momento se de vuelta, pero es muy impredecible para decir cuándo", afirmó Herrera.