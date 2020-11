Cuánto ha cambiado el Esquema de Vacunas

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

A raíz del comunicado sobre los cambios en las dosis de la vacuna antitetánica para mayores de 45 años, El País consultó a Alicia Fernández, coordinadora del Área Programática de Salud de la Niñez, para conocer cuánto ha variado el Certificado Esquema de Vacunación (CEV), que se creó en 1982 con el Plan Nacional de Vacunación. “Los cambios, indicó la especialista, han sido “muchos y para bien”.

“Desde las primeras ocho hasta el momento se han incorporado nuevas vacunas, se han modificado las edades recomendadas de aplicación y se discuten otras que pueden incorporarse”, sostuvo.



“La mayoría de las vacunas se incorporaron antes de 2010, pero podemos considerar la denominada Pertussis acelular, de 2012, que se aplica a los adolescentes (se demostró que son fuente de contagio de tos convulsa de los lactantes susceptibles) y también en las mamás embarazadas luego de las 28 semanas de gestación. Otras fueron las del HPV y la de la polio inyectable”, agregó.

Las vacunas que no son obligatorias pero sí recomendadas, son gratuitas. Las que no están dentro del CEV, deben ser pagadas por el usuario. La antigripal, por ejemplo, es gratuita pero no obligatoria. Sin embargo, la que combate el Rotavirus (causa más frecuente de diarrea en niños menores de 5 años) y el Meningococo (causa de meningitis y sepsis), no están incluidas.