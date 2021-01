CTI de hospital de Paysandú activó plan de contingencia por caso positivo de un cirujano

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

La sala CTI COVID-19 del Hospital Escuela del Litoral, ubicado en el departamento de Paysandú, activó su plan de contingencia debido a que a raíz de un caso positivo de coronavirus de un cirujano debieron aislarse otros funcionarios a la espera de realizarse los hisopados correspondientes.

Martín Pereira, presidente de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), publicó a través de su cuenta de Twitter que el CTI estaría "cerrado hasta el domingo por un contagio de un médico" y que "se van a aislar 16 trabajadores de CTI y varios de otros sectores".

"Todo el Equipo de Gestión a aislamiento. Gran parte del equipo de salud tiene multiempleo. Esto es la realidad. Cuidar al que cuida", agregó.

Sin embargo Mario Torales, adjunto de presidencia de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), indicó a El País que "los servicios asistenciales no se cierran".



"Todos los servicios asistenciales, con motivo de la pandemia, tienen protocolo de contingencia. Están con el plan de contingencia activo, pero está operativo en todas sus áreas asistenciales el hospital de Paysandú", remarcó.



Asimismo agregó que "por suerte el CTI del hospital de Paysandú tiene una baja tasa de ocupación en este momento" y "tiene su capacidad operativa funcionando".



Torales no precisó cuántos funcionarios son los que se encuentran en aislamiento preventivo, pero afirmó que la información estará "en horas de la tarde".



"Ahí vamos a tener un panorama más acabado en cuanto a funcionarios y ver si los tenemos que apoyar desde ASSE central", sumó.



Torales confirmó que hasta el momento el hospital solo tiene el caso confirmado de un positivo de coronavirus. Se trata de un cirujano.



"El hospital no se ve mermado en su funcionalidad", insistió.