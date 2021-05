COVID-19: Fernández Galeano pidió "tomar medidas de bloqueo de tres o cuatro semanas"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Miguel Fernández Galeano, médico y exsubsecretario de Salud Pública bajo la administración del Frente Amplio, señaló que ante la cantidad de casos activos de coronavirus que tiene el país "hay que tomar medidas de bloqueo de tres o cuatro semanas y por monitoreo".

"Cuando las medidas de lockdown se toman tarde y se toman mal, la cosa es mucho más difícil. Uruguay tenía todas las condiciones para hacerlo. Cuando empezaba la ola en noviembre, ahí había que haber tomado medidas. No se trata de pasar factura, se trata de decir que esto que nos está pasando no es inevitable. Aún hoy, es evitar muertes", declaró en "Desayunos informales" (Canal 12).

"En la situación de disparada que hoy tenemos hay que tomar medidas de bloqueo de tres o cuatro semanas y por monitoreo. Se dijo que íbamos a retroceder todas las veces que fuera necesario y todas las veces que fueron necesarias, no se hizo. Se apeló a la idea de que en una epidemia se puede tener réditos políticos. Esta epidemia solo se puede empatar con todos", agregó.



Para Fernández Galeano, una "muerte evitable" es "aquella que se puede no tener cuando hay medicamentos o cuando hay medidas sanitarias para aplicar". "Acá las hay, aunque sean costosas y disruptivas. Hay que hacer confinamientos y desconfinamientos", acotó.



El exsubsecretario opinó que el gobierno "no se ha manejado bien en cuanto a situaciones de movilidad". "A veces tomar una medida diferente puede llegar a cambiar el destino del país", subrayó.



Ayer Uruguay tuvo récord de 4.581 nuevos casos de COVID-19 y 53 fallecidos.



"Lo de Cipriani es un desconocimiento".

Por otra parte, Fernández Galeano cuestionó los dichos del presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, quien aseguró que pese a concursos se contrató a directores de hospitales no capacitados.



"Uruguay está en una situación muy compleja y no es bueno que estemos generando momentos de controversia. Creo que es muy injusta. Por primera vez el directorio se propuso hacer que las direcciones tengan total garantía desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista ético. Es una falta de respeto al tribunal", comentó.



En ese sentido, expresó que "lo de Cipriani es un desconocimiento". "Facultad de Química se mostró muy desconcertada. Un director que cuestione así el rol de otros profesionales no médicos en la condición de Salud. Creo que no es el momento para este tipo de controversias. No quedamos conformes y en el pase de guardia que le hicimos a Cipriani pusimos un capítulo en el que explicamos las modificaciones en remuneración, residencias y un conjunto de condiciones que nos parecían imprescindibles para que el proceso fuera más atractivo", sostuvo.