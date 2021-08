COVID-19: cuatro departamentos en color verde, según la escala de Harvard

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Hay cuatro departamentos en Uruguay en color verde, la zona de menos riesgo epidemiológico según la escala de la Universidad de Harvard: Tacuarembó, Río Negro, Flores y Lavalleja. Los restantes 15 departamentos se ubican en la zona amarilla, aunque con una leve tendencia a la baja.

En este sentido, ayer se completaron los 20 días consecutivos en que la cantidad de casos positivos nuevos reportado en el día se ubica por debajo de los 200, el umbral que estableció el GACH para que la situación esté “bajo control” y pueda hacerse el tetris: testeo, rastreo y aislamiento.

Mientras la marcha epidemiológica da cierta tregua, avanza la vacunación masiva con dosis de refuerzo. El 14% de la población uruguaya entre 55 y 64 años ya recibió su tercera dosis. Parte de este grupo comprende a aquellos menores de 60 que habían sido los primeros en vacunarse con Sinovac, tras la aplicación a docentes, policías y otros grupos. Luego la vacuna del laboratorio chino había sido extendida a menores de 70 años y al resto de la población adulta-joven.

Al ministro de Salud Pública, Daniel Salinas, le fue administra ayer la dosis de refuerzo. Allí dijo: “Exhorto a todos los que tienen la posibilidad, sobre todo los sub 35, que salgan a comerse la cancha y a vacunarse”. Porque según el ministro, “la nueva epidemia será de los no vacunados”. Entre la cuarta y la séptima parte de los jóvenes (dependiendo la franja etaria) aún no se han dado siquiera la primera dosis contra el COVID-19.