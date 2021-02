Coronavirus en Uruguay: diez datos poco conocidos tras alcanzar los 50.000 contagios

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

Se cumplen 341 días desde que se confirmaron los primeros casos de coronavirus en nuestro país y Uruguay superó las 50.000 personas contagiadas. Desde el comienzo de la pandemia hasta ahora han fallecido 553 infectados. El Ministerio de Salud Pública y el Sinae han ido reportando diariamente la información y estadísticas sobre los casos, y El País lleva analizándola desde entonces. Acá, 10 datos poco conocidos sobre la evolución de la enfermedad en Uruguay.



1) Día que más contagios se registraron

El 10 de enero de 2021 fue el día que registró el mayor número de casos nuevos: 1.215 uruguayos fueron notificados de COVID-19. Doce días después, el 22 de enero, se notificaba el segundo reporte diario más alto: 1.186 nuevos casos de coronavirus en Uruguay. Desde entonces, la cifra de contagiados por día fue variando pero no superó los 1.000 casos nuevamente.

2) Día con más test realizados

Test, test, test. Desde el comienzo de la pandemia, la necesidad de testear mucho fue clave para saber cómo estaba circulando el virus. En el primer mes de la pandemia se realizaban entre 200 y 400 análisis por día. Con el avance de los meses, la cifra se logró aumentar significativamente. El 24 de diciembre fue el día que más exámenes se realizaron en toda la pandemia: 13.346 muestras de laboratorio. La positividad ese día fue de 5.64%.

3) Día sin contagios

Parece que no, pero hubo un tiempo en que en Uruguay no se registraron casos de coronavirus. El 7 y 8 de junio de 2020 no hubo nuevos contagios de coronavirus en nuestro país. Tampoco el 11, 12, y 13 de junio, ni el 17 se registraron infecciones. Junio fue el mes que menos casos acumuló en toda la pandemia: 111 nuevos contagios en 30 días.

4) La persona fallecida de mayor edad

La persona de más edad que murió por COVID en Uruguay tenía 103 años y era de Montevideo. Falleció el 1° de febrero. El MSP no informó si se trataba de una mujer o de un hombre. La persona más joven que falleció de COVID-19 fue un hombre de 23 años que había sido internado en el Hospital Español. Murió el 9 de enero.

5) Día con más fallecidos

El 22 de enero fue uno de los días más rojos de la pandemia: en esa jornada se dio el récord de fallecidos diarios en Uruguay. 17 personas murieron por coronavirus en un sólo día, la misma cantidad que entre el 13 de marzo y el 30 de abril de 2020. Además, el 22 de enero se dio el segundo pico de casos nuevos registrando 1.186 contagios ese día.

6) Día con más casos nuevos en la salud

El 14 de enero fue el día con más casos nuevos en el personal de la salud: 61 personas que trabajan en ese sector dieron positivo. En la actualidad son 2877 los uruguayos de la salud que se contagiaron con coronavirus, 2641 ya se recuperaron, 231 cursan la enfermedad y 5 fallecieron.

7) El departamento con menos casos hasta ahora

Flores es el departamento con menos casos en lo que va de la pandemia. Se registraron apenas 32 infecciones en más de 11 meses.

8) El departamento que no tiene fallecidos

Y también es Flores el departamento que no registró ninguna muerte por COVID-19 hasta ahora.

9) Día con más personas en el CTI

Durante poco más de 11 meses tuvimos días con ningún paciente en el CTI por coronavirus, pero desde la primera ola, a fines de noviembre, los casos de pacientes en tratamiento intensivo comenzaron a aumentar. El 15 de enero se dio el récord de personas internadas en CTI: 116 uruguayos. Desde entonces los casos de internación grave comenzaron a descender.

10) Día con más personas recuperadas

Para que una persona sea dada de alta de COVID-19 deben pasar 14 días desde el diagnóstico de positivo. A más casos, más personas se recuperan 14 días después. Así el 14 de enero fue el día que más personas se recuperaron de coronavirus en Uruguay: 952 pacientes. La misma cantidad en un día que el total de recuperados acumulados entre el 31 de marzo y el 27 de julio. Es que al haber pocos casos al principio, la cantidad de recuperados acumulada aumentaba lentamente.