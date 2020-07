Coronavirus en Rocha: preocupa a las autoridades situación en Río Grande do Sul

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El director de Salud de Rocha, Diego Pintado, manifestó la preocupación que existe en el departamento por el estado sanitario de Río Grande do Sul a raíz de la pandemia del coronavirus y precisó que la situación en esa región de Brasil "es crítica".

En diálogo con Telenoche, Pintado consignó que el hospital de Río Grande do Sul tiene la capacidad colmada de su CTI y el otro hospital de la región, que se encuentra en la ciudad de Pelotas, está con su capacidad en un 90%. Además dijo que poseen que "falta de medicamentos como analgésicos y sedantes" en dichas unidades.

"La ciudad que tenemos más cerca es Santa Vitoria, donde no hubo muertos. Al día de hoy tiene 11 casos activos de unos 29 que se habrían contagiado", comentó.



Asimismo el jerarca informó que en el Chui del lado brasilero hay tres ciudadanos cubanos localizados que dieron positivo al test de coronavirus. "Eso está controlado. Por eso es que de alguna forma Chui mantiene lo que es el protocolo de la bandera naranja y no así la roja como el resto de Río Grande do Sul que es la zona de mayor peligro", señaló.



Por otra parte, Pintado indicó que cuatro pasajeros que llegaron en el viaje de Buquebus el pasado 26 de junio viajaron a Rocha: tres a La Pedrera y uno a la Barra del Chuy. Todos ya fueron hisopados y están a la espera de los resultados realizando la cuarentena correspondiente. No presentan síntomas.



Actualmente Rocha no tiene casos activos de coronavirus, según la última actualización del Sistema Nacional de Emergencias (Sinae).