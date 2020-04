Coronavirus: recomiendan no pasear al perro si se tiene terreno

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

Un perro de raza pomerania (falleció por otras patologías) y otro pastor alemán de Hong Kong, un gato de Bélgica y ocho grandes felinos (cinco tigres y tres leones) de un zoológico de Nueva York tienen COVID-19 tras entrar en contacto con sus cuidadores que portaban la enfermedad.

La situación preocupa en la Facultad de Veterinaria de la Universidad de la República al confirmarse la transmisión de personas a animales, pero -hasta ahora- no de forma contraria.



En un informe del Departamento de Pequeños Animales de ese centro de enseñanza al que accedió El País, los académicos recomiendan a la población no sacar a la calle a los perros si se cuenta con terreno suficiente para que la mascota puede realizar sus necesidades o ejercitarse. En caso de no tener un patio o jardín, los académicos recomiendan sacar al animal “pocas veces al día y el menor tiempo posible” y, en lo posible, en “horas de menor aglomeración de personas”.

El profesor titular del Departamento de Pequeños Animales, Alejandro Benech, dijo a El País que ya existe evidencia de que “las mascotas actúan como transportadores mecánicos de partículas virales”, que perfectamente pueden llegar al hogar. Sin embargo, señaló que “si no hay más remedio que sacarlos una vez por día”, el recorrido no debe ser largo y a la vez recomienda limpiarle las patas y el hocico al regresar. Benech dijo también que se está estudiando si efectivamente los gatos son más “susceptibles” a contagiarse que los perros. En Uruguay, al igual que en el resto de la región, no se ha confirmado la enfermedad en ningún animal. De los detectados en el mundo hasta ahora, ninguno murió por COVID-19.



La Facultad de Veterinaria trabaja en un proyecto que le permita solventar investigaciones de este tipo en Uruguay.