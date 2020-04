Coronavirus: presidente de ASSE pide no salir a caminar "todos a un mismo lugar"

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

El presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, volvió a insistir en el mensaje del gobierno de la importancia de "seguir quedándonos en casa" para combatir la propagación del coronavirus en Uruguay, que ya lleva 12 muertes y 535 contagios desde el inicio del brote.

Cipriani fue consultado sobre lo ocurrido entre sábado y domingo, donde debido a las altas temperaturas la rambla de Montevideo se llenó de personas que decidieron salir a pasear. Si bien El País constató que en la mayoría de los casos la gente guardaba una distancia prudencial, también se observaron aglomeraciones y grupos de personas conversando o haciendo deportes.



"Lo que sí tenemos que hacer es salir, pero no todos a un mismo lugar. No todos a la rambla, no todos a la plaza y caminar más cerca del barrio si se quiere", explicó.

Cipriani hizo principal hincapié en "mantener siempre la parte del distancimeinto social y tratar de estar un metro y medio o dos de distancia".

Asimismo recordó la importancia de cambiarnos de ropa al llegar a casar, el continuo lavado de manos y el uso de tapabocas.

El presidente de ASSE recalcó que todas estas recomendaciones están basadas en "un cuidado científico" y responden a la la estrategia de la "nueva normalidad" que el presidente Luis Lacalle Pou anunció la semana pasada.

También pidió "tratar de evitar el contacto del nieto con el abuelo y hacerlo por medios electrónicos" para evitar exponer a las personas que se encuentran dentro de los grupos de riesgo.

Cipriani dijo presente este martes en la Torre Ejecutiva, donde la Fundación MAPFRE acordó aportar a Uruguay más de US$ 500.000 para combatir el COVID-19.