Coronavirus: preocupación por aumento de casos positivos de trabajadores de la salud

Contenido Exclusivo La nota a la que intentas acceder es exclusiva para suscriptores Suscribirme Conocé nuestros planes

y disfrutá de El País sin límites. Ingresar Si ya sos suscriptor podés

ingresar con tu usuario y contraseña.

La Federación de Funcionarios de la Salud Pública (FFSP) está preocupada ante el avance de cuarentenados y de casos positivos de coronavirus que se están dando dentro de ese sector. Asimismo, de continuar así la situación, temen no poder mantener los servicios como es debido.

Hasta el día de hoy hubo 749 casos en la salud de los cuales 181 se encuentran transitando la enfermedad. A su vez, dos trabajadoras de la salud fallecieron.

"Entendemos que hay que cuidar al trabajador de la salud porque se pueden tener muchos respiradores y muchas tecnologías, pero si no queda personal para poder atender, si no queda personal en los móviles para ir a atender a domicilio, se va a dificultar la atención", expresó Martín Pereira, presidente de la FFSP.



"Hay que cuidar al trabajador de la salud para que puedan seguir trabajando y que la pandemia se siga teniendo bajo control, sobre todo ante la gran suba de casos en CTI , sumado a los casos diarios que no han bajado de 300. Las perspectivas son que esto siga a ese sentido", dijo Pereira.